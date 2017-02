Eveniment

Ana Birchall, propusă ministru interimar la Ministerul Justiției

de Ziua de Cluj, 09 februarie 2017, 19:03

Ana Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a fost propusă interimar la Ministerul Justiției, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Birchall: Vreau să asigurăm bunul mers al justiţiei, alături de instituţiile din domeniu, de societatea civilă şi de mass media

"Îi mulţumesc premierului, preşedinţilor coaliţiei de guvernare, precum şi colegelor şi colegilor mei din PSD şi ALDE pentru încrederea cu care m-au învestit, înţelegând totodată responsabilitatea imensă pe care o presupune portofoliul Justiţiei", scrie Birchall.

Ea afirmă că va încerca să îndeplinească acest mandat cu "profesionalism, seriozitate şi echilibru".

"Îmi doresc ca alături de instituţiile care au atribuţii şi responsabilităţi în acest domeniu, de reprezentanţi ai societăţii civile şi mass media, precum şi printr-un dialog transparent cu partenerii noştri externi să putem asigura bunul mers al justiţiei, ca o premisă fundamentală a unei democraţii consolidate", afirmă ministrul.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a fost propusă, joi, interimar în funcţia de ministru al Justiţiei, după demisia lui Florin Iordache.

"Premierul Sorin Mihai Grindeanu a transmis astăzi preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, propunerea de nominalizare a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministru interimar al Justiţiei. (...) Premierul a făcut această nominalizare în contextul în care, astăzi, Florin Iordache şi-a înaintat demisia din funcţia de ministru al Justiţiei", informează un comunicat de presă al Guvernului.

Propunerea a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 106 şi art. 107 alin. (3) şi (4) din Constituţia României, republicată, precum şi cu cele ale art. 9 din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Florin Iordache a anunţat, joi, că demisionează din funcţia de ministru al Justiţiei, deşi toate iniţiativele asumate cât a fost în această funcţie sunt "legale şi constituţionale".

"De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei", a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria.

Interimatul poate fi de maximum 45 de zile.

Preşedintele Klaus Iohannis trebuie să decidă şi asupra noului ministru pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu. În acest caz, nu a fost făcută o propunere de către PSD.