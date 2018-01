Eveniment

Aparatură performantă pentru Secţia de Arşi de la Cluj. Încă o reuşită marca Beard Brothers FOTO

de Ziua de Cluj, 27 ianuarie 2018, 12:21

Spitalul Judeţean de Urgenţe Cluj-Napoca a primit aparatură pentru secţia de arşi, cumpărată din donaţiile strânse de cei de la Beard Bothers în urma campaniei “Enough is Enough“, demarată ca urmare a tragediei de la la Colectiv.

"Ne bucurăm să anunţăm că am livrat aparatura medicală rezultată din campania "Enough is enough". Ne-am propus să achiziţionăm 2 aparate, am reuşit să luăm 3: un aparat ce întinde pielea, unul ce o decupează şi un motor chirurgical (în valoare de 26.780 euro). De restul banilor până la 30.900 vom achiziţiona pansamente. Aceste aparate au fost donate către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Cluj Napoca. Acolo unde sunt doar 5 paturi unde sunt trataţi pacienţi cu arsuri de până la 20% din suprafaţa corpului. Din păcate aceste paturi nu sunt la nivelul unei secţii de arşi. Implicarea noastră ajută pacienţii, şi în acelaşi timp trage un semnal de alarmă asupra unei probleme reale", transmit cei de la Beard Brothers.

Beard Brothers a fost înființată în 2013, născându-se dintr-o discuție între 2-3 prieteni bărboși, ca mai apoi să devină un fenomen de amploare. La început au fost 9 oameni, dar pe parcurs s-au extins într-o organizație care luptă împotriva stereotipurilor și care ajută societatea prin diferite campanii umanitare. Asociația nu este formată doar din bărbați ci și din fete (Sisterhood) care au făcut posibilă creșterea campaniilor. Ei doresc să încurajeze cetățenii în implicarea donării și a faptelor bune care ajută vieți.

