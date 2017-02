Eveniment

Aplicaţie inovativă, creată de clujeni. Îţi găseşte loc de parcare, te ajută să plăteşti taxa şi îţi arată unde ţi-ai lăsat maşina

de Ziua de Cluj, 27 februarie 2017, 14:48

Parking Spotter, platforma software inovativă care analizează datele provenite de la camerele de supraveghere video amplasate în parcări şi transmite informații, a câștigat competiția internațională de programare Milestone Community Kickstarter 2017, SUA.

Soluția Parking Spotter, dezvoltată de echipa de dezvoltatori români cu vastă experiență și competență în analiză video și cloud computing, reprezentată de Ovidiu Ciurte, Product Owner, a câștigat competiția internațională de programare Milestone Community Kickstarter 2017, fiind recompensată cu un premiu în suma de 10.000 USD în cash, plus valoarea de 40.000 USD în servicii de marketing și software development. În cadrul acestei experiențe extraordinare echipa Parking Spotter a beneficiat de suportul companiei Helinick, reprezentată în SUA de Mihai Gheorghe și Vlad Crăciunescu.

Inițiativa startup Parking Spotter, creionată la Cluj în urmă cu mai bine de un an de zile, a coagulat în jurul ei mai mulți dezvoltatori din România. Împreună, aceștia au scris o frumoasă poveste de succes. 'Milestone Kickstarter Contest 2017 a reprezentat pentru Parking Spotter un real câștig, încă din momentul în care am fost selectați printre cei cinci finaliști. Încă de atunci am știut că vom beneficia de expunere și feed-back din partea Comunității Milestone și a liderilor din industrie - ceea ce s-a și întâmplat. Este cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, scrie start-up.ro.

Ovidiu, susținut de Mihai și Vlad, a participat la competiție cu proiectul Parking Spotter - o platformă software inovativă ce analizează datele provenite de la camerele de supraveghere video amplasate în parcări pentru a transmite informații atât șoferilor, cât și managerilor unor astfel de locații.

Astfel, atunci când un șofer intră într-o parcare în care este instalată o asemenea soluție, va primi prin intermediul unei aplicații mobile informații legate de locurile de parcare libere aflate în proximitatea utilizatorului, în acel complex.

Aplicația va putea fi folosită și pentru a realiza plata, pentru a comunica live cu managerul parcării sau pentru a găsi mașina personală, la întoarcere. Se elimină astfel cazurile în care trebuie să ne petrecem mult prea multe minute pentru a ne găsi mașina parcată.

În concluzie, aplicația va oferi utilizatorilor o experiență completă de parcare, de la identificarea locurilor disponibile, ghidarea șoferilor către cel mai apropiat loc și plata taxei de parcare, dacă este o parcare cu plată, toate într-o singură platformă.

Aplicația este, de asemenea, utilă și managerilor de parcări. Soluția software permite descărcarea de rapoarte complexe, care cuprind numărul de mașini prezente în parcare, numărul de locuri goale sau cele mai aglomerate sectoare. În plus, se poate realiza o geolocalizare a diferitelor incidente (parcare pe loc interzis, furturi, accidente etc.) din parcare, astfel încât personalul de securitate să poată ajunge rapid la locațiile respective.

Spre deosebire de un senzor tradiţional, care poate să acopere un singur loc de parcare și care necesită o infrastructură nouă, în cazul analizei video cu o singură licenţă de cameră pot fi acoperite 10 sau 20 de locuri de parcare, în funcţie de poziţionarea echipamentului, reutilizând infrastructura CCTV existentă. În plus, camerele Axis au şi rolul de a creşte nivelul de securitate al maşinilor şi bunurilor din ele, printr-o supraveghere permanentă, 24×7.

Milestone Systems este liderul global al industriei de platforme software deschise pentru management video.

Competiţia Milestone Community Kickstarter 2017 s-a desfășurat în cadrul celei de-a XII-a ediții a Milestone Integration Platform Symposium (MIPS), la San Antonio, Texas, SUA, fiind creată pentru a susţine programatorii din întreaga lume care vor să dezvolte aplicaţii dedicate sistemelor de securitate video.