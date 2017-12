Eveniment

Apple va cumpara aplicatia Shazam

de Ziua de Cluj, 11 decembrie 2017, 21:03

Apple va cumpara aplicatia de recunoastere a muzicii Shazam, au anuntat luni cele doua companii, in doua comunicate distincte, fara a oferi indicatii legate de pretul achizitiei, scrie AFP.



Aceasta achizitie este confirmarea noilor ambitii ale Apple in industria muzicala, un sector din ce in ce mai concurential si dominat in prezent de Spotify, scrie Hotnews.

TechCrunch scria in acest weekend ca Shazam ar putea fi evaluata la circa 300 milioane de lire sterline (404 mil. dolari). Suma ar putea fi o lovitura pentru investitorii in Shazam, printre care se numara miliardarul mexican Carlos Slim si firrmele Kleiner Perkins Caufield & Byers, Institutional Venture Partners si DN Capital Ltd.

Compania a fost evaluata la circa 1 miliard de dolari in 2015, cand a primit ultima runda de finantare.

Aplicatia Shazam foloseste microfonul de pe smartphone pentru a identifica aproape orice melodie care este redata in apropiere.