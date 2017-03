Eveniment

Autostrada Sebeș – Turda. Cum arată şantierul lotului cu şanse de finalizare în 2017 VIDEO

de Ziua de Cluj, 27 martie 2017, 12:31

Un lot din Autostrada Sebeş - Turda poate fi gata în 2017. O demonstrează o filmare aeriană publicată recent de Asociaţia Pro Infrastructura.



Publicitate

"Începem sezonul de filmări aeriene 2017 și pe autostrada A10! Vă prezentăm din dronă stadiul lucrărilor pe A10 Lot 3 (între Aiud și nodul Decea), constructor Tirrena Scavi. Se poate observa că șantierul este avansat, constructorul este bine mobilizat și acest lot are foarte mari șanse să fie gata în acest an, undeva la finalul verii sau în septembrie, cel mai târziu. Din pacate, acest lot nu va fi de mare folos dacă nu vom reuși să inaugurăm în același timp și lotul 4, lot care are în continuare câteva puncte nevralgice", a scris reprezentantul asociației.

Amintim că iniţial toate loturile de la A10 au avut ca termen de dare în folosinţă sfârşitul lui 2016, însă s-au produs întârzieri importante din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire. În concordanţă cu stadiul în care se află lucrările, se profilează deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4, între Aiud şi Turda, în a doua jumătate a anului 2017.

Autostrada Sebeș-Turda:

Lot 1 - 17,0 km - de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului

Constructori: asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio

Cost: 541 mil. lei, fără TVA

Lot 2 - 24,3 km - de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud

Constructori: asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Cost: 549 mil. lei, fără TVA.

Lot 3 - 12,5 km - de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea

Constructori: asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua

Cost: 420 mil. lei, fără TVA

Lot 4 - 16,3 km - de la nodul Decea până în Turda

Constructori: asocierea Porr Construct - Porr Bau

Cost: 470 mil. lei, fără TVA