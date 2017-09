Eveniment

Autostrada "surpată" de lângă Cluj, vizitată de lideri din Parlamentul European. Promisiunile Ministrului Turismului FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 21 septembrie 2017, 13:07

Reprezentanți ai Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European au vizitat şantierul de pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sebeș-Turda, afectat recent de alunecări de teren. Ministrul Transporturilor şi şefii de la Porr Construct dau în continuare asigurări că lucrările vor fi finalizate la timp, adică până la sfârşitul lunii noiembrie.

Publicitate

"Am fost, împreună cu reprezentanții Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European, în inspecție pe Autostrada Sebeş-Turda, cofinanțată din fonduri europene. Lotul 4 al Autostrăzii Sebeș-Turda, aşa cum ştiam de la ultimele verificari din teren, respectă termenele asumate în contract şi am toată speranța ca va fi dat în folosință la finele acestui an. Alături de antrepenorul, dar şi de colegii de la CNAIR, le-am prezentat europarlamentarilor din Comisia de Dezvoltare Regională, proiectele noi pe care le derulăm, dar şi pe cele pe care dorim să le implementăm în perioada următoare. Avem nevoie de Autostrăzi, aşa cum avem nevoie şi de căi ferate modernizate", a spus ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

În ciuda alunecărillor de teren şi a volumului mare de muncă rămas de executat în zona Lacului Stejeriș, constructorul își asumă în continuare, la nivel oficial, finalizarea lucrărilor în acest an cel puțin la un nivel care să permită deschiderea traficului fără restricții, în deplină siguranță. "La sfârșitul lui octombrie, mijloc de noiembrie, finalizăm lucrările la autostradă. Acolo avem aproximativ 400 de muncitori și 150 de echipamente, jumătate din compania noastră. O parte mare din echipa de la autostradă se va muta direct aici", a explicat Klaus Bleckenwegner, Directorul General al Porr.

ZIUA de CLUJ a scris, în exclusivitate, la început de septembrie despre alunecările de teren de pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sebeş-Turda. Constructorul a dezvăluit atunci că au existat nu una, ci opt alunecări de teren pe acest tronson.

Autostrada este cofinanțată prin fonduri europene, valoarea proiectului fiind de 407 milioane de lei fără TVA, iar data de finalizare a execuției este 1 ianuarie 2018. Lucrările vizează autostradă cu 2 benzi pe sens, 1 nod rutier la Turda, 2 parcări, 1 centru de întreținere și coordonare, 1 viaduct cu 6 deschideri, 13 poduri, 16 pasaje și 39 de podețe.

Lotul 4 al Autostrăzii Sebeș - Turda se întinde pe 16,3 km, de la nodul Decea până la Turda şi este construit de asocierea Porr Construct - Porr Bau, în timp ce lotul 3 are 12,5 km, de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea. Constructor este asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua. Dacă aceste două tronsoane vor fi gata la timp, șoferii vor putea circula din iarnă pe 4 benzi între Turda și Aiud.

Autostrada Sebeș-Turda:

Lot 1 - 17,0 km - de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului

Constructori: asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio

Cost: 541 mil. lei, fără TVA

Lot 2 - 24,3 km - de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud

Constructori: asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Cost: 549 mil. lei, fără TVA.

Lot 3 - 12,5 km - de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea

Constructori: asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua

Cost: 420 mil. lei, fără TVA

Lot 4 - 16,3 km - de la nodul Decea până în Turda

Constructori: asocierea Porr Construct - Porr Bau

Cost: 470 mil. lei, fără TVA

DECLARAŢIE

"Este important ca autoritățile naționale pe de-o parte să fructifice mai mult fondurile europene puse la dispoziție de Bruxelles pentru construcția și modernizarea infrastructurii de transport și, pe de altă parte, să pună la dispoziție fonduri pentru cofinanțări astfel încât, odată aprobate, proiectele să poată fi duse la bun sfârșit. România va fi cu adevărat dezvoltată în momentul în care infrastructura de transport rutier va ajunge la nivelul altor state din Uniunea Europeană".

Daniel Buda, europarlamentar de Cluj