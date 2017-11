Eveniment

Avocat Dragnea, despre respingerea contestaţiei pe sechestru: O decizie parţial nelegală

de mediafax, 30 noiembrie 2017, 12:35

Decizia instanţei supreme, de a respinge contestaţia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una parţial nelegală, susţine avocatul preşedintelui PSD, Flavia Teodosiu.

Publicitate

"Din punctul meu de vedere, o vad parţial nelegală. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu a fi admise. Procurorului i s-a spus clar că pune sechestru pe nişte bani pe care i-am încasat acum doi ani şi nu îi mai am de un an. Asta era perfect admisibilă", a declarat, pentru MEDIAFAX, avocatul Flavia Teodosiu.

Apărătorul liderului PSD a completat că acestuia i-a fost pus sechestru doar pe o treime din indemnizaţia primită în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor astfel că Liviu Dragnea poate folosi două treimi din indemnizaţie.

"Iniţial, s-a înstituit sechestru asupra tuturor veniturilor pe care domnul Dragnea urma să le încaseze de la terţi, inclusiv cele privind veniturile sale. Noi am contestat şi imediat, a doua zi după ce am depus contestaţia la Înalta Curte, am fost chemaţi la DNA şi ni s-a amânat o ordonanţă prin care DNA şi-a dat seama de eroarea pe care a făcut-o. Şi atunci, a aplicat legea cum trebuie, în mod corect. Şi a ridicat acel sechestru, respectiv poprirea de pe două treimi din veniturile sale, respectiv din indemnizaţie, conform legii. (...). El are o indemnizaţie de 11.000 lei net. A fost poprită doar o treime din această indemnizaţie. În felul acesta, au luat-o înaintea Înaltei Curţi, astfel încât Înalta să nu mai admită contestaţia. Pentru că nu au vrut să admită, au făcut modificarea înainte. Asta era atât de flagrantă şi de evidentă...altminteri se admitea clar contestaţia", a completat Teodosiu.

Liviu Dragnea a contestat, săptămâna trecută, sechestrul dispus de DNA în dosarul Tel Drum, în valoare de aproximativ 27 milioane euro, preşedintele PSD invocând faptul că nu s-a constituit nicio parte vătămată în cauză. Apărătorii săi au expus, miercuri, în faţa instanţei de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) argumentele pe baza cărora au solicitat ridicarea măsurii asigurătorii.

La ieşirea din sala de judecată, unul dintre avocaţii lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, a spus că s-a prezentat, alături de colega sa, în faţa magistraţior, pentru a corecta „excesul de zel" pe care l-au observat în ancheta care îl vizează pe liderul PSD.

Procurorii au pus sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum. Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri pătraţi, două maşini şi mai multe sume de bani aflate în conturile lui Liviu Dragnea sunt printre bunurile sechestrate, anchetatorii căutând şi altele care i-ar aparţine liderului PSD.

În dosarul „Tel Drum", în 13 noiembrie, procurorii DNA au anunţat, oficial, că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privinţa acordării de contracte. Faptele ar fi fost comise în perioada în care era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.