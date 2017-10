Eveniment

”Balul sexual”: ”Nu s-a întâmplat nimic rău!”

de Ziua de Cluj, 25 octombrie 2017, 19:34

Adolescenta care a postat pe Internet fotografii de la Balul Bobocilor la care fete de 15 ani au mimat sexul oral spune ca regreta ca s-a declansat un scandal.

Adolescenta care a postat pe Internet fotografii de la Balul Bobocilor la care fete de 15 ani au mimat sexul oral spune ca regreta ca s-a declansat un scandal, dar ea nu vede ceva rau in ceea ce s-a intamplat, pentru ca daca o fata refuza proba, ar fi fost descalificata din concursul de Miss Boboc.

Desi seful Inspectoratului Scolar Judetean a sustinut ca balul a fost organizat de parinti, nu de scoala, care nu ar fi fost deloc implicata, fata a declarat ca "balul a fost organizat de scoala", anunță ziare.com.

"Dar cadrele didactice nu au luat parte la acest bal. Nu erau (acolo, n.red.) niciunul dintre parinti si niciunul dintre profesori. Era balul bobocilor si era un concurs. Pur si simplu erau niste probe pentru Miss Boboc. Probabil ca daca una din fete sau unul dintre participanti refuza proba era descalificat.

S-or mai fi intamplat probe din astea, eu cum n-am mai participat la baluri de multa vreme nu mi-am dat seama unde se poate ajunge si din punctul meu de vedere, nu vad sa fie ceva rau in chestia asta. Nu vad niste acte sexuale sau stiu eu... Eu le vad ca pe niste simple probe la un bal, nu vad nimic rau in chestia asta. Daca altii au alta parere sau daca vad cumva, e fix parerea lor, fiecare isi da cu parerea, are dreptul.

Am postat chestia asta pentru ca mi s-a parut normal. Stiu ca e partea mea de vina, pentru ca s-o raspandit in toata lumea. Dar n-am stiut unde se va ajunge aici", a declarat adolescenta pentru DigiFM, dezvaluind ca nu ii cunoaste pe ceilalti participanti, care ar fi fost de la alt liceu, insa a aflat ca "au reactionat foarte urat".

"Va dati seama cum se simt cand toata lumea isi bate joc de ei, cand toata lumea rade de ei", a adaugat ea.

In imaginile postate pe Facebook de la Balul Bobocilor Telecom 2017, care a avut loc la Clubul Ring din Cluj-Napoca in data de 20 octombrie, apar fete care trebuie sa manance banane dintre picioarele unor baieti, dar si multe sticle de alcool pe mese.