"Bărboşii" renovează un etaj al Clinicii Pediatrie III Cluj FOTO

de Ziua de Cluj, 01 februarie 2018, 14:12

"Bărboşii" au început lucrările de renovare a etajului 2 al Clinicii Pediatrie III, secţie a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca. Banii necesari au fost strânşi în cadrul Târgului caritabil de Crăciun - Winter Charity Fair - de la Casino.

"Secția se află într-o stare avansată de deteriorare, fiind și singura nerenovată din cadrul clinicii. Renovarea în cauză presupune: schimbarea gresiei şi a faianţei și înlocuirea cu tarchet; repararea şi zugrăvirea pereţilor; construirea de noi grupuri sanitare; schimbarea ușilor de lemn şi a geamurilor; schimbarea instalaţiei electrice; dotarea secţiei cu instalaţie de oxigen. Etajul 2 reprezintă o imagine tristă și șocantă care se așterne în faţa copiilor internaţi. Renovarea secţiei ar asigura atât condiţiile necesare și civilizate pentru desfășurarea activităţilor medicale performante, cât și un mediu mai bun care să ajute la ameliorarea suferinţelor micuţilor pacienţi", spuneau cei de la Beard Brothers cu ocazia dechiderii târgului caritabil.

În urmă cu o săptămână, Spitalul Judeţean de Urgenţe Cluj-Napoca a primit aparatură pentru secţia de arşi, cumpărată tot din donaţiile strânse de cei de la Beard Bothers în urma campaniei "Enough is Enough", demarată ca urmare a tragediei de la la Colectiv. Mai multe detalii AICI.

Beard Brothers a fost înființată în 2013, născându-se dintr-o discuție între 2-3 prieteni bărboși, ca mai apoi să devină un fenomen de amploare. La început au fost 9 oameni, dar pe parcurs s-au extins într-o organizație care luptă împotriva stereotipurilor și care ajută societatea prin diferite campanii umanitare. Asociația nu este formată doar din bărbați ci și din fete (Sisterhood) care au făcut posibilă creșterea campaniilor. Ei doresc să încurajeze cetățenii în implicarea donării și a faptelor bune care ajută vieți.