Eveniment

Băsescu și Udrea, chemați la audieri în Comisia pentru controlul SRI

de mediafax, 12 octombrie 2017, 18:08

Fostul preşedinte Traian Băsescu, Elena Udrea, Daniel Dragomir şi Ovidiu Puţura, vor fi invitaţi săptămâna viitoare la audieri în cadrul Comisiei pentru controlul SRI, a declarat, joi, senatorul PSD Claudiu Manda, afirmând că au apărut elemente pentru care aceştia pot aduce lămuriri.

Publicitate

„Săptămâna viitoare intenţionăm să-i invităm la comisie din nou pe Daniel Dragomir, Elena Udrea, Traian Băsescu şi domnul Puţura, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei. În cadrul discuţiilor cred că au apărut elemente pe care cred că le putem lămuri (....) cu aceşti invitaţi", a declarat preşedintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda.

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, în septembrie, Comisiei parlamentare de control al SRI o listă cu 65 de persoane care ar trebuie audiate în comisie şi care ar putea să-i probeze afirmaţiile, pe listă fiind politicieni, ziarişti, oameni de afaceri şi cadre ale SRI.

"În susţinerea afirmaţiilor sale, domul Dragomir a lăsat la comisie o listă de 65 de persoane, însemnând ofiţeri activi SRI, ofiţeri inactivi ai Serviciului, persoane din media, din mediul politic şi din cel economic, persoane pe care domnia sa le indică să le invităm la comisia SRI şi să punem întrebări pentru a proba lucruri pe care domnul Dragomir le spune", a declarat Manda.Dragomir a fost audiat de două ori de către Comisia SRI.

„Au continuat discuţiile pe tema abordată anterior, pe ceea ce am numit culoare media, al doilea subiect - culoarele justiţiei - am prezentat elementele pe care le cunosc, am pus la dispoziţia comisiei documente şi se va stabili un calendar, probabil în cursul săptămânii viitoare va fi o nouă audiere. Am prezentat documente care să îmi susţină declaraţiile. Data trecută am prezentat o listă de 65 de persoane care pot confirma sau infirma ce am spus eu. Am venit în faţa comisiei, la solicitatea comisiei şi sunt audiat în calitate de martor. Îmi fac datoria de cetăţean", a declarat Dragomir după a doua audiere.

Prima persoană audiată de Comisia SRI după Dragomir a fost omul de afaceri Sorin Strutinsky. Acesta a dat detalii în legătură cu informaţiile potrivit cărora DNA a desemnat două unităţi a SRI ca beneficiari secundari ai interceptărilor, în cadrul dosarului care îi vizează pe Radu Mazăre şi pe el personal. Strutinsky a a susţinut că a fost interceptat timp de cinci ani, de către „binomul SRI-DNA", în baza unor madate pe siguranţă naţională.