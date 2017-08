UPDATE Bilanţul românilor răniţi în atentatul din Barcelona a crescut la patru/ Consul: Doar unul se află momentan spitalizat

Eveniment

Bilanţul românilor răniţi în atentatul din Barcelona a crescut la patru/ Consul: Doar unul se află momentan spitalizat

de mediafax, 18 august 2017, 08:55

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, vineri, că a mai fost identificată o persoană de orgine română, bilanţul ajungând astfel la patru români răniţi în urma atacului terorist de la Barcelona de joi seara.

Publicitate

UPDATE "E un traumatism cranio-cerebral, cu hemoragie. (...) Într-o stare sub control, dar rezervat. Cu el nu se poate discuta pentru că e sub analgezice. E la secţia Urgenţe, dar urmează să îl ducă pe secţie. El are un traumatisc cranio-cerebral, a avut o hemoragie. Vor vedea dacă a trecut sau dacă se face hematom, deci aici e problema. Şi mai are fracturi costale", a declarat consulul României la Barcelona, Manuel Pleşa.

Până la momentul transmiterii acestei ştiri, patru cetăţeni români, trei bărbaţi şi o femeie au ajuns la spital după ce au fost răniţi în atentatul de joi. Doar unul se află în continuare internat. Autorităţile spaniole nu au finalizat însă bilanţul atentatului, în continuare fiind răniţi care nu au fost identificaţi.

Patru români au fost victime în atentatul terorist de joi seara din Barcelona, ei având nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit consulului român la Barcelona, Manuel Pleşa, doar unul se află momentan spitalizat, însă bilanţul se poate schimba având în vedere că nu au fost identificate toate victimele.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Autorităţile spaniole au informat în această dimineaţă Consulatul General al României la Barcelona că printre persoanele rănite în urma atentatului terorist din Barcelona a fost identificată o a treia victimă de cetăţenie română. Potrivit aceloraşi surse oficiale, şi acest cetăţean român este spitalizat, stare sa nefiind gravă. Precizăm că operaţiunea de identificare a victimelor şi cetăţeniei răniţilor este un proces complex aflat în desfăşurare, situaţia fiind una care se schimbă de la un moment la altul. Informaţii actualizate vor fi transmise pe tot parcursul evoluţiei situaţiei, pe măsura obţinerii de date oficiale de la autorităţile locale", precizează MAE. MAE mai anunţă că în contextul operaţiunilor antiteroriste aflate în desfăşurare, circulaţia în regiune şi accesul în unităţile publice este momentan restricţionat de către autorităţi.



Doi dintre românii răniţi în atentatul de la Barcelona sunt bărbaţi şi au 33 şi 42 de ani, au declarat surse diplomatice.

"După părerea mea, sunt doar o parte puşi pe listă, sau ne-au transmis aşa, cât de cât, pentru a nu le mai telefona noi din zece în zece minute. În momentul în care va exista posibilitatea şi vom avea datele, ne vor transmite şi spitalele în care sunt internaţi. Deocamdată nu ne-au dat nimic, decât la telefon. Deocamdată sunt doi bărbaţi. Mai există şi o femeie, dar nu avem certitudinea că după nume ar fi româncă. Încercăm să căutăm", a declarat anterior consulul României la Barcelona Manuel Pleşa.

În legătură cu starea celor doi români răniţi, Manuel Pleşa a precizat că autorităţile spaniole nu au menţionat că ar fi în stare gravă.



"Sunt răniţi. Nimic altceva. Nu ne-au menţionat că sunt grav. Nu au făcut menţiuni, pentru că până la urmă sunt date telefonice, nu e publicată o listă oficială. Până vom avea ceva clar, mai durează. Nu vor să pună la dispoziţie date până nu sunt finale", a precizat consulul României la Barcelona.



Preşedintele Federaţiei asociaţiilor de români din Europa, Daniel Ţecu, susţine că starea celor doi turişti români răniţi ar fi stabilă, unul dintre ei fiind în vacanţă în momentul în atacului.



"Am înţeles că unul dintre ei, care era ca turist în Barcelona, are multiple fracturi, însă este sub control. Legat de al doilea român care ar fi rănit în atentatul de la Barcelona, am înţeles că nu a dorit să îşi spună numele, datorită faptului că este într-o stare mai bună şi nu a vrut să panicheze familia din ţară", a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele FADERE Daniel Ţecu.



Spaniolii au început să meargă în număr mare la spitalele din Barcelona, pentru a dona sânge, însă autorităţile spaniole dau însă asigurări că rezervele sunt suficiente pentru moment.



"Este adevărat că oamenii au mers să doneze sânge, însă spitalele din Barcelona au dat mai multe mesaje conform cărora nu este încă nevoie de persoane care să doneze, pentru că banca lor de sânge este suficient de mare ca să facă faţă situaţiei", a mai spus Ţecu.



Vicepremier: Românii răniţi la Barcelona vor beneficia de cele mai bune condiţii de tratament



Vicepremierul marcel Ciolacu a declarat, vineri dimineaţă, că autorităţile de la Bucureşti s-au asigurat că românii răniţi în atentatul de la Barcelona vor beneficia "de cele mai bune condiţii de tratament şi recuperare".

"Atentatul sângeros de la Barcelona este din nou oglinda <noii realităţi> pe care nişte fanatici laşi vor să o impună asupra lumii civilizate. O lume pe care ei o doresc dominată de frică şi de teroare, devastată de neîncredere, îngenuncheată de ură şi violenţă fără limite. Dacă vrem să nu le lăsăm moştenire copiilor noştri o astfel de <lume>, atunci avem datoria de a lupta. Dar nu tot cu armele urii, pentru că aşa nu am face decât să le dăm satisfacţie. Solidaritatea şi compasiunea noastră sunt mai puternice decât toate armatele urii lor. Pentru că acestea sunt sentimente umane fireşti. Care ne vin natural. În timp ce ura şi violenţa lor sunt doar învăţate şi exersate. De suflete moarte....Condoleanţe familiilor îndoliate şi însănătoşire grabnică celor răniţi", a scris vicepremierul Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

El a mai scris că autorităţile de la Bucureşti s-au asigurat că românii care au fost victimele acestui atac şi care în prezent sunt spitalizaţi "vor beneficia de cele mai bune condiţii de tratament şi recuperare, dar şi de asistenţă de specialitate a Consulatului General al României la Barcelona".

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223 sau la numărul de urgenţă al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032.

La nivelul Ministerului de Externe a fost constituită o celulă de criză, în contextul atentatului produs joi în Barcelona, în urma căruia 13 oameni au murit şi câteva zeci de persoane au fost rănite.