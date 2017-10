Eveniment

BILEŢELUL invocat de Laura Codruţa Kovesi la CSM. Toader cere clarificarea situaţiei

de mediafax, 26 octombrie 2017, 09:48

Ministrul Justiţiei a cerut inspectorilor judiciari clarificarea situaţiei bileţelului invocat de Laura Codruţa Kovesi la CSM cu numere de dosare, susţinând că inspectorii ar fi căutat informaţii din anumite cauze.

Publicitate

Inspectorii judiciari Mihaela Florina Focică, Elena Rădescu şi Cornelia Irina Prisăcariu au ajuns miercuri în faţa plenului CSM pentru a explica situaţia creată după controlul de la DNA. Cele trei au redactat concluziile favorabile conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. La discuţii a participat şi ministrul Justiţiei, care a cerut clarificarea situaţiei privind bileţetul prezentat de Kovesi în CSM, atunci când a fost audiată. Şefa DNA susţinea că pe bileţelul arătat procurorilor din CSM, unul dintre inspectorii care au făcut controlul la DNA ar fi notat dosare cu scopul de a afla date din respectivele cauze.

„În cele aproape trei ore de relatare, mai mult de o poziţionare între dumneavoastră trei şi celelalte trei, decât a dumneavoastră în raport cu obiectivul pe care l-aţi avut de control de fond a instituţiei pe care aţi controlat-o. (..) Doamna Kovesi a vorbit despre o scrisoare pierdută, un bileţel. Aş fi curios - dacă se poate stabili - cui îi aparţine acel bileţel cu un număr sau două de dosar. Să dezvoltăm şi firul acesta, dacă era un material de lucru sau - cum s-a afirmat - dacă s-a dorit informaţie din respectivul dosar. Acesta nu este un amănunt, eu cred că asta este o problemă importantă pe care dvs. ar trebui să o dezvoltaţi. Eu personal aş fi interesat să se stabilească cui îi aparţine", a cerut ministrul Justiţiei.

„De existenţa acelui bileţel am aflat şi noi ulterior. Nu noi am predat acel bileţel. Nu ştim de unde provine acel bileţel, nu se lucrează pe bileţele când se efectuează acte de control. Avem fişe stabilite prin procedurile operaţionale şi nu îmi explic, în calitate de coordonator, cum şi cine a adnotat ceva sau câte dosare au fost pe acel bileţel. Acest aspect a apărut ulterior. Nu m-am interesat. Probabil se va stabili într-un alt cadru cui îi aparţine. Dacă într-adevăr există acel bileţel, acel înscris, în alt cadru se va stabili dacă şi cine a întocmit, pentru că scrisul este evident, e un scris olograf care poate fi identificat în cadrul unei expertize", a răspuns Elena Rădescu, coordonatoarea echipei Inspecţiei Judiciare (IJ) care a verificat DNA.

Ministrul a criticat modalitatea în care s-a desfăşurat controlul la DNA; precizând că inspectorii s-au abătut de la misiunea pe care au avut-o.

„Doamna Rădescu, v-aş întreba de câţi ani sunteţi detaşată la Inspecţia Judiciară, de câţi ani sunteţi ieşită din sistemul de activitate de înfăptuire a justiţiei şi după aceea dacă aţi găsit dosare lăsate în nelucrare pentru că procurorul avea în lucru alte dosare mai complexe? Leg întrebarea aceasta de o afirmaţie tot de fond a dumneavoastră, că aţi găsit 39 de dosare mai vechi de cinci ani, din totalul celor 304 din ţară. Dacă ne puteţi spune exact câte anume? Mai mult de cinci ani înseamnă şi şase, şi şapte, şi opt. Să nu vă supăraţi, aceasta este proiecţia mea asupra misiunii pe care aţi avut-o. Aici e un fel de „ne poziţionăm unii faţă de alţii", deşi ordinul prevedea o misiune comună pe fondul activităţii manageriale la unitatea controlată", s-a adresat Tudorel Toader inspectoarei.

„Din 1999 lucrez ca inspector în cadrul Parchetului Înaltei Curţi, apoi în cadrul DNA, în perioada 2002-2004, când s-a format DNA, am fost inspector", i-a răspuns Elena Rădescu.

Ministrul a subliniat că, de fapt, voia să afle dacă sunt mai mult de şase ani de când aceasta „ieşit de sub robă", făcând referire la prevederile potrivit cărora detaşările pentru acelaşi pot nu pot fi mai lungi de şase ani.

"Sunt 18, dar nu am fost la aceeaşi instituţie, am fost la Parchetul General, la DNA, CSM. (...) Referitor la cele 39 de dosare mai vechi de cinci ani, pe care le-am găsit în lucru, ţin să precizez că din situaţia pe care o am asupra mea, erau trei din anul 2011, trei din 2012 şi restul, înregistrate în anul 2015, 2017, dar care fuseseră preluate de la serviciile teritoriale. Dau exemplu: dosarul nr. 23/2017 cu o faptă comisă în 23 noiembrie 2012, preluată de la serviciul teritorial Suceava. Unul singur a fost cel mai vechi, iarăşi preluat, 77/2016 - înregistrat în 2016 la structura centrală cu pretinse fapte comise în 2005. Am efectuat verificări pe fiecare dosar şi am făcut fişă. De aceea nici nu m-am sesizat din oficiu, pentru că am luat activităţile din fiecare dosar. Am mers în fiecare birou şi am stat de vorbă cu fiecare procuror şi cu ofiţeri de poliţie. La un moment dat, am fost tentată să cred că anumiţi ofiţeri de poliţie întocmesc ei anumite activităţi în numele procurorului, dar m-am convins că nu este aşa", a explicat Rădescu.

După finalizarea audierilor din CSM a celor care au făcut parte din echipa de control la DNA, va fi luat în discuţie raportul inspectorilor şi se va stabili dacă se impun sancţiuni pentru conducererea DNA. Potrivit raportului, concluziile au arătat scindarea din echipă. Trei dintre membri au stabilit că activitatea DNA nu este influenţată de un management defectuos, în timp ce alţi trei membri ai echipei au descoperit mai multe nereguli, cum ar fi dosarele distribuite subiectiv sau dosare fără finalitate după mai mulţi ani.

Inspectorii judiciari Elena Rădescu, Mihaela Florina Focică, Cornelia Irina Prisăcariu şi Daniela Sanda Mateş şi-au expus punctul de vedere cu privire la raportul Inspecţiei Judiciare întocmit în urma controlului făcut la DNA. La precedentele Secţiil pentru procurori din cadrul CSM s-au mai prezentat procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, adjunctul Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, procurorul Monica Pleşea, şi Adriana-Claudia Pampu-Romănescu, cele din urmă fiind membre ale echipei de control a IJ.

Pe 5 octombrie, Inspecţia Judiciară (IJ) a transmis Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii raportul privind rezultatele controlului managerial, desfăşurat în perioada 17 iulie-25 august 2017, la Direcţia Naţională Anticorupţie - Structura centrală.

Controlul la DNA a dus la izbucnirea unui scandal in CSM. Printre neregulile depistate de inspectori în cadrul controlului la DNA se numără tergiversarea anchetelor, dosare în care nu s-au făcut acte procedurale pentru o perioadă îndelungată sau redistribuirea/ repartizarea haotică a dosarelor, potrivit raportului Inspecţiei Judiciare.