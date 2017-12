Eveniment

Boc cere ajutorul parlamentarilor de Cluj. "Este un jaf ce face Guvernul, pierdem câte o sală polivalentă pe an"

de Ziua de Cluj, 11 decembrie 2017, 11:51

Primarul Clujului, Emil Boc, a apelat la parlamentarii de Cluj cărora le-a trimis o scrisoare prin care le cere să intervină pentru amendarea legii bugetului pentru anul 2018.

Publicitate

Concret, este vorba despre creşterea procentului care revine pimăriilor din judeţ din impozitul pe venit, de la 43% la 60%.

"Aşa cum ştiţi, primăriile primeau 41,7% din impozitul pe venit, iar acest procent a fost majorat la 43%. Este foarte puţin, avem nevoie de minim 60% pentru a rămâne cu sumele cel puţin la nivelul anului 2017. În felul în care arată astăzi lucrurile, am calculat că avem o pierdere de 28 de milioane de euro, o treime din bugetul nostru de investiţii; practic pierdem o sală polivalentă în fiecare an. De aceea am trimis amendamentul nostru parlamentarilor de Cluj, să ne susţină înainte de votarea legii bugetului de stat pentru 2018", a spus Boc.

Primarul Clujului a catalogat măsura Guvernului drept jaf. "Sunt de acord cu coeziunea şi solidaritatea. Adică 10-15% din banii Clujului să meargă la judeţe mai sărace pentru construcţia de şcoli, grădiniţe, creşe, dar nu sunt de acord cu jefuirea administraţiilor locale. Practic Guvernul ne ia toţi banii pe care Comisia Europeană ni i-a rambursat pentru investiţiile pe fonduri europene făcute în anii trecuţi. Putem spune că toate aceste proiecte s-au realizat pe banii clujenilor".

Edilul a mai spus că nu va creşte taxele şi impozitele pentru anul 2018, fiindcă nu doreşte ca locuitorii Clujului să plătească pentru iresponsabilitatea fiscală a Guvernului. "Clujul este într-o situaţie aproape imposibilă, căutăm soluţii întrucât, în 2018, avem în plan construcţia de parkinguri, Centrul Cultural Transilvania, sistemul de management al traficului, un pod nou, reabilitarea altuia, două pasaje noi şi un studiu de prefezabilitate pentru metrou".

Senatorii şi deputaţii au avut termen până luni, la ora 9.00, pentru depunerea amendamentelor la proiectul bugetului de stat pe 2018, urmând ca de marţi să înceapă dezbaterile în comisii, iar votul final este programat într-o şedinţă comună a Legislativului, pe 21 decembrie.

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri proiectul de buget pe 2018, în care sănătatea, educaţia şi investiţiile sunt anunţate ca domenii prioritare.

Cabinetul Tudose estimează o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,5% anul viitor, până la 907,85 miliarde lei (196 miliarde euro), potrivit proiectului de buget pentru anul viitor, ritm în scădere faţă de estimarea Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) pentru acest an, de 6,1%.

Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creştere economică de 5,5%, inflaţie medie anuală de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro şi câştig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ţinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

În proiectul de buget sunt prevăzute resursele necesare pentru acordarea de vouchere de vacanţă pentru toţi salariaţii din sistemul public, creşterea salariului minim şi mediu net în întreaga economie (public şi privat) cu 9%, majorarea, de la 1 iulie, a pensiilor cu 10% şi a pensiei minime cu 23%, potrivit Guvernului. Legat de persoanele cu dizabilităţi, bugetul prevede creşterea indemnizaţiei acestora cu 30% de la 1 ianuarie.

În acelaşi timp, în buget s-au alocat 4,5 miliarde lei pentru programele de ajutor de stat care vor demara anul viitor.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in veniturile bugetare pe 2018 le înregistrează contribuţiile sociale, cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8%, accize cu 3,3%, impozit pe salarii şi impozit pe venit cu 2,3% din PIB.

Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB.

Totodată, cheltuielile de personal sunt estimate la 81,2 miliarde lei, o creştere de 11,6 miliarde lei faţă de anul 2017, pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu asistenţa socială ajung în 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9% din PIB.

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile vor fi în anul 2018 - 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), în timp ce cheltuielile cu datoria publică sunt estimate la 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB), potrivit proiectului. Cheltuielile cu investiţiile în anul 2018 vor fi de 38,5 miliarde lei ( 4,2% din PIB), în creştere cu 13 miliarde lei faţă de anul 2017, potrivit estimărilor Guvernului.

Guvernul vrea să aloce mai mulţi bani anul viitor pentru mai multe ministere, în special pentru Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Ministerul Educaţiei, dar vrea să taie din bugetele Ministerului Muncii, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii şi Ministerului Justiţiei.

Totodată, Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) vor avea bugetele majorate anul viitor.