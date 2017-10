Eveniment

Boc, după audierea în dosarul Vasile Blaga: "Niciodată, la numirea într-o funcţie, nu s-a condiţionat plata unei sume"

de mediafax, 20 octombrie 2017, 14:03

Procurorii DNA au cerut, vineri, la ultimul termen din dosarul în care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenţă, condamnarea la închisoare cu executare şi interzicerea dreptului de a fi membru al unui partid şi de a avea funcţii publice.

Publicitate

De asemenea, procurorii au cerut confiscarea sumei de 700.000 euro. La termenul de vineri au fost audiaţi Emil Boc şi Adriean Videanu.

"Am spus că nu am auzit niciodată de Horaţiu Berdilă şi am subliniat două lucruri: donaţiile în PDL se făceau la sediul partidului, la casierie (..) se treceau în registrele partidului, se publicau în Monitorul Oficial, daca treceau de o anumită valoare. Al doilea este că niciodată la numirea într-o funcţie politică în partid nu s-a condiţionat nimănui plata unui sume de bani. Aşa ceva nu ştiu să fi existat vreodată în PDL", a declarat fostul premier Emil Boc după audiere.

Vasile Blaga, fost senator în Parlamentul României, a fost trimis în judecată pe 28 noiembrie 2016 de procurorii DNA din Ploieşti în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă, cauza fiind trimisă instanţei supreme. Mandatul de senator al lui Vasile Blaga s-a încheiat în luna decembrie 2016, iar dosarul nu a mai fost de competenţa ÎCCJ, fiind trimis Tribunalului Bucureşti.

„În perioada 2011-2012, în calitate de secretar general a unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horaţiu Bruno, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul inculpatului Ştefan Gheorghe (vicepreşedinte al aceluiaşi partid) asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale. Suma totală de 700.000 euro a fost primită prin intermediului inculpatului Ştefan Gheorghe, vicepreşedintele respectivei formaţiuni politice (500.000 euro) şi printr-un alt intermediar (200.000 euro)", susţin procurorii DNA.

Emil Boc, fost premier, şi Adriean Videanu, fost ministru, au ajuns, vineri, la Tribunalul Bucureşti, pentru a fi audiaţi ca martori în dosarul în care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenţă, în legătură cu finanţarea partidului din care făcea parte.