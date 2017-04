Eveniment

Bogdan Milașcon și Look at Me, câștigătorii Marelui Premiu la Salina Equines Spring Competition

de Ziua de Cluj, 30 aprilie 2017, 18:40

Bogdan Milașcon și Look at Me au câștigat marele premiu al competiției Salina Equines Spring Competition, desfășurată în acest weekend la Turda.

Foto: Andreea Ioana Cismașiu

Cea de-a treia zi a competiției Salina Equines Spring Competition, duminică, 30 aprilie, a debutat cu o vreme mai puţin prietenoasă decât în primele două zile.

Competițiile de duminică au grupat peste 90 de perechi, cai și călăreți care au participat la proba de obstacole cu trei tipuri de dificultate și pe categorii de vârstă.

Marele Premiu al competiției, în valoare de 10.000 de lei, a fost cucerit de către cuplul Milașcon Bogdan și calul Look at Me. Pe locul secund s-a clasat Florin Lateș cu Quintender Boy, cal prezent în primăvară la San Giovanni in Marignano, la o competiție unde a unde a sărit 130 cm. Locul 3 a fost ocupat de Tulea Ioana cu Vodka de la Talma.



În proba de nivel E, locul I a fost ocupat de către Bucur Ionuț cu Zulu, iar locul secund i-a revenit lui Ionel Bucur cu Artemis.



La competiția sportivă de la Turda, de nivel național, au participat 120 de concurenţi în probe de Obstacole și Anduranță. Competiția a fost organizată în colaborare cu Federația Ecvestră Română pe domeniul Salina Equines, din apropierea Salinei Turda.

Complexul sportiv şi de agrement Salina Equines se întinde pe două hectare şi este compus din grajduri noi, construite la standarde europene, o arenă exterioară şi o hală interioară folosite pentru antrenamentul zilnic al cailor - în funcţie de anotimp, dotate cu obstacole pentru competiţii, şi plimbătoare manuale şi electrice.

text de Horea Hudrea, infoaries.ro