Eveniment

Bombardier Insights ediția a 2-a

de Ziua de Cluj, 27 noiembrie 2017, 11:51

Bombardier Insights, un program informal de sharing knowlegde, a strâns miercuri seara peste 100 de clujeni la a doua sa ediție. Proiectul e lansat în Cluj-Napoca de producătorul global de avioane și trenuri Bombardier Transportation și are forma unor întâlniri între experți și pasionați, prin care doritorii pot învăța ceva nou despre mobilitate și inovație, într-un mediu informal.

Publicitate

Larisa Rusu, Finance Manager al centrului de operațiuni Bombardier Cluj, a avut misiunea de a împrieteni audiența cu valorile și numele companiei. După 7 ani în companie, Larisa consideră că parcursul ei profesional a fost o călătorie interesantă. Cu o echipă formată din ce zeci de mii de oameni pasionați, la nivel global, se creează inovația eco friendly și digital. La Cluj, Larisa simte că face parte dintr-un mediu profesionist, care contribuie semnificativ la transformările inovative globale. De exemplu, aici au dezvoltat un program financiar, automat de enhanced finance & control, care este folosit în întreaga companie. Larisa crede că motivul pentru care ea și colegii ei sunt atât de pasionați de ceea ce fac este admirația lor față de compania în care lucrează, de valorile și produsele lor inovative.

Invitatul principal al serii a fost Thomas Peckre, Head of HR Cluj, care a vorbit despre mobilitate, mai exact despre mobilitatea oamenilor în cadrul companiei: "What puts you in the driver's seat in accelerating organizations?".

Organizațiile nu au voie să rămână statice, ele trebuie să fie în continuă schimbare, flexibile și să se plieze pe cerințele pieței. În organizații, piesele principale ale acestor schimbări sunt driverii, numiți de către Thomas, lideri. Toți ne dorim să fim pe locul driverului. Vrem să fim întrebați și implicați în proces. Nu mai contează cât stai la locul de muncă, ci dacă ai reuşit să îţi îndeplineşti obiectivul. Azi, nu se mai dorește să muncim din greu, ci să muncim smart.

Thomas a încercat să facă o clasificare a tipurilor de driveri existenți într-o organizație. Un speed driver este șoferul dependent de viteză, care pare potrivit pentru organizațiile în continuă schimbare, însă cu o eficiență redusă, datorată neînțelegerii organizației și clienților. Pe de altă parte, driver granny conduce eficient, are flexibilitate și timp de adaptare. Mai există în organizații driveri distrași, care par în regulă, însă datorită neînțelegerii mediului și ecosistemului, nu anticipează când e cazul să pună frână. Din poziția de driver este esențial să înțelegi ecosistemul, compania, viziunea, acționarii, piața, concurența și să anticipezi următoarele mișcări. Ultimii sunt driverii de formula 1, care sunt definiți ca piloții unei echipe. Aceștia beneficiază de sprijinul echipei și în această formulă șanse de câștig sunt enorme. Teamwork-ul este esențial pentru că, în cazul în care unul dintre aceștia nu își îndeplinește sarcina, totul e compromis. Încrederea în sine și în propria echipă este esențială.

În final, concluzia este că liderul, driverul ideal este o combinație între cele 4 tipologii, un driver de echipă, pasionat, activ, flexibil, adaptabil, predictibil, care cunoaște ecosistemul.