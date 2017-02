Eveniment

Bunurile Televiziunii Române, sub sechestru. ANAF vrea să recupereze restanțele

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2017, 21:29

La sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, Societatea Română de Televiziune datora bugetelor statului mai mult de jumătate de miliard de lei.

"Acţiunea ANAF - o procedură care vizează garantarea recuperării restanţelor bugetare ale SRTv, generate de datoriile istorice pe care Televiziunea le-a acumulat - nu afectează activitatea TVR. Legea bugetului de stat pe 2017, care cuprinde şi alocaţia bugetară destinată Televiziunii Române, menţionează că datoriile Societăţii către ANAF vor fi achitate cu prioritate până la data de 31 martie a.c. După această dată, sechestrul asupra bunurilor TVR urmează să fie ridicat", se arată în răspunsul transmis de Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al TVR, la solicitarea MEDIAFAX.

"Sechestrul pe bunurile TVR a fost pus în decembrie 2016", a declarat, pentru MEDIAFAX, Laura Chiriac, consilier de presă al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Conform acesteia, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF a pus sechestru asigurator pe bunuri ale televiziunii naţionale în vederea recuperării datoriilor înregistrate la buget.Valoarea acestor bunuri este de circa 150 de milioane de lei.

Conform informaţiilor postate pe site-ul Ministerului Finanţelor, Societatea Română de Radiodifuziune va avea alocată, în acest an, o sumă de 383 de milioane de lei. Astfel, cheltuielile pentru bunuri şi servicii vor scădea cu 94,95%, de la 113,029 de milioane de lei în 2016, la 5,713 milioane de lei în acest an. Sursele de finanţare ale Televiziunii Române sunt asigurate în proporţie de 100% de la bugetul de stat. Cea mai mare creştere este la plăţi efectuate în anii precedenţi şi care vor fi achitate în acest an, capitol prin care se plătesc datoriile din anii anteriori.