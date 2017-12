Eveniment

Cannabisul, cel mai consumat drog în România, urmat de substanțele psihoactive, cocaina și ecstasy

de Ziua de Cluj, 30 decembrie 2017, 13:57

Cannabisul continua sa fie cel mai consumat drog in Romania, urmat de noile substante psihoactive, cocaina si LSD, ecstasy, ciupercile halucinogene si heroina, arata raportul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) privind situatia drogurilor din Romania.

Potrivit acestuia, desi Romania se numara printre tarile europene cu cel mai scazut consum de droguri, fiind pentru majoritatea drogurilor sub media europeana, consumul de droguri a crescut de la ultimul studiu realizat in 2013, potrivit hotnews.ro.

"Cannabisul continua sa fie cel mai consumat drog in Romania, atat in populatia generala, cat si in cea scolara. De asemenea, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod Penal (februarie 2014) si implementarea masurilor privind tratamentul ca alternativa la inchisoare, a devenit si drogul principal pentru care se solicita cu preponderenta asistenta in sistemul de tratament ambulatoriu.

Dupa o perioada de declin, sunt semne ale cresterii consumului de noi substante psihoactive in randul populatiei generale, in special al tinerilor. Totusi, problemele relationate cu acestea sunt in declin, numarul cazurilor admiterilor la tratament sau a urgentelor datorate consumului de NSP fiind in scadere fata de anul anterior", se arata in raport. Potrivit acestuia, cele mai consumate droguri dupa cannabis sunt noile substante psihoactipe, cocaina si LSD, ecstasy, ciupercile halucinogene, heriona, amfetamine si ketamina.

Rezultate studiului arata o crestere a consumului de droguri in Romania de la ultimul studiu realizat de ANA in 2013, atat cel experimental de droguri ilicite (de la 6,6 la suta la 7,6 la suta), cat si a consumului recent (de la 2,5 la suta la 4,1 la suta) si cel actual (de la 1,1 la suta la 1,7 la suta). Specialistii spun ca o explicatie pentru aceasta crestere ar fi interesul pentru noile substante psihoactive, dar si evolutia consumului de cannabis.

De asemenea, Romania ramane o tara de tranzit pentru traficul de droguri, portul Constanta fiind ruta alternativa preferata de gruparile infractionale pentru introducerea in Europa a cocainei, arata raportul. In acelasi timp, la nivel national s-a dezvoltat interesul pentru cultivarea si traficarea canabisului. ANA precizeaza ca in 2016, cantitatea totala de droguri confiscate a crescut de aproximativ cinci ori fata de 2015 si de 7,7 ori mai mult fata de 2014.

"Traficul la nivel national este caracterizat, in general, de capturi de cantitati mici de droguri realizate la nivelul strazii, destinate consumului propriu. Peste 65% din numarul total de capturi reprezinta capturi mai mici de 5 g ceea ce reprezinta 0.043% din cantitatea totala de droguri confiscate si doar 1,95% din numarul total de capturi reprezinta capturi mai mari de 1kg, ceea ce reprezinta peste 97% din cantitatea de droguri confiscata", se explica in raport.

Cannabisul ramane cel mai capturat drog la nivel national, iar 52,9 la suta din cantitatea totala de droguri confiscate reprezinta capturi de cannabis. Cantitatea confiscata de plante de canabis reprezinta 48,18 la suta din cantitatea totala de droguri confiscata in cursul anului 2016. Cele mai multe capturi fiind inregistrate pentru cannabis (iarba, rezina, fragmente vegetale cu THC si plante), MDMA, heroina, pirovalerone si cocaina.

Traficul si consumul de droguri ca fenomen ramane concentrat in Capitala si in judetele Timis si Constanta. In 2016, 19 persoane au decedat in urma consumului de droguri, iar la nivel national au fost inregistrate 3.060 cazuri de urgente medicale in care a fost semnalat consumul cel putin al unui drog ilicit (consum singular sau in combinatie). Din totalul cazurilor de consum de droguri ilicite, in 36 la suta vorba de consum de substante psihoactive, in 15,8 la suta dintre cazuri a fost s-a consumat canabis, in 8,2 la suta s-a consumat heroina, metadona sau opiacee generic, in 2,6 la suta s-au consumat halucinogene, iar in 1,3 la suta - cocaina.

Numarul de urgente medicale pentru consumul de droguri a crescut fata de anii anteriori, in special pentru consumul de canabis, substante psihoactive si heroina.