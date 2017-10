Eveniment

Care este locul din Cluj în care le place vedetelor internaționale să ia masa? VIDEO

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 15:55

Se ia multă pasiune, curiozitate de gourmet și se pornește în căutarea adevăratei tradiții culinare italiene. Rezultatul? Un loc unic în Cluj, un colț de Italie cum altul nu-i: Da Pino.

Bucătăria italiană se remarcă prin rețete creative, dar nu cu foarte multe ingrediente. Însă, când vine vorba despre alegerea ingredientelor, impune o rigoare feroce și nu acceptă compromisuri: trebuie să fie originale, proaspete și de cea mai bună calitate. Da Pino a înțeles asta, iar 90% din materiile prime utilizate aici provin direct din Italia, cele mai multe fiind produse artizanale, bio, achiziţionate de la mici întreprinzători din diferite regiuni ale țării, pentru a reda cât mai bine cu putinţă gustul autentic italian.

Reţetele italiene originale, respectate cu multă atenție și învățate "pe viu", chiar în Italia de bucătarii restaurantului, cu multă experienţă în bucătăria italiană, sunt încă un punct forte care recomandă Da Pino în fruntea listei de restaurante cu specific italienesc din Cluj. De altfel, frunzărind prin comentariile de pe TripAdvisor, găsim vizitatori care spun că a fost cea mai bună mâncare italienească pe care au mâncat-o vreodată, culmea!, în inima Transilvaniei.

"Am încercat mai multe feluri de mâncare și a fost de fiecare dată uimitor. M-am simțit de parcă aș fi fost în piața centrală dintr-un orășel toscan. Personalul este prietenos și întotdeauna gata să ofere o recomandare - care se potrivește totdeauna de minune. Îmi place enorm acest loc mai ales pentru că este mic, cochet și liniștit, personalul are întotdeauna timp pentru dorințele clienților - și pentru o mică sporovăială amicală - dar este perfect și doar pentru o cafeluță, în trecere. Îmi place să vin aici și întotdeauna aștept cu nerăbdare să mă întorc pentru mâncarea bună, vinul grozav și cafea."

Micuțul Da Pino a fost locul preferat de a lua masa în Cluj pentru marile vedete care au vizitat orașul, cu ocazia evenimentelor majore, artistice sau sportive. Multiplii campioni mondiali la snooker Steve Davis, Mark Selby și Ronnie O'Sullivan, echipa de Cupa Davis a României, în frunte cu dublul campion de Grand Slam Horia Tecău, Andreea Esca, Loredana Groza, Mădălina Ghenea, Ciprian Marica, Andreea Răducanu, Radu Mihăileanu, Alain Delon, Armand Assante, toți au plecat încântați și dornici să revină.

Din 10 octombrie, brandul oferă aceleași servicii și meniuri italienești de elită pe Constantin Brâncuși, nr.1, într-un nou colț de Italia: Ristorantino Da Pino. Și asta e doar una dintre premiere! Ambele restaurante sunt locații excelente pentru evenimente și petreceri private.

Gourmet Catering, Private Chef & un Panettone special

Da Pino a introdus din acest an serviciul de Gourmet Catering, pentru evenimente speciale, private sau corporate: platouri gourmet cu produse selecționate, pentru orice tip de petrecere sau reuniune, într-o prezentare elegantă.

Cea mai proaspătă veste de la Da Pino este serviciul "Private Chef" - un chef specialist în bucătărie italiană merge acasă la clienți, gătește împreună cu ei preparate diverse și îi va iniția în tainele bucătăriei italiene.

Unul dintre invitații ocazionali ai Da Pino este renumitul Chef Patiser Francesco Favorito, care susține workshop-uri tematice sub genericul "How It's Made", dedicate diverselor preparate din bucătăria restaurantului.

Pentru perioada următoare, Chef Favorito pregătește noi bunătăți savuroase pentru anotimpul rece, inclusiv pentru Sărbătorile de iarnă. Printre acestea, marea surpriză este cozonacul italian special - îndrăgitul "Panettone" - într-o versiune homemade.

Bistro Da Pino, Str. Universității 8

Ristorantino Da Pino, Str. Constantin Brâncuși 1 (lângă Piața Cipariu).

http://dapino.ro/

https://www.facebook.com/DaPino23/