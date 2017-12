Eveniment

Cartea de condoleanţe de la Peleş. Clujean: Străbunicul meu a fost unul dintre moţii care au semnat Actul Unirii

de mediafax, 06 decembrie 2017, 13:27

Zeci de persoane au semnat deja, miercuri, în cartea de condoleanţe deschisă la Castelul Peleş după decesul Regelui Mihai, grupurile de turişti ţinând şi momente de reculegere. Cartea de condoleanţe este amplasată la intrarea de onoare în fost reşedinţă regală.

Cartea de condoleanţe a fost amplasată lângă intrarea de onoare în fosta reşedinţă regală, această intrare fiind folosită şi de Regele Mihai atunci când a revenit în ţară, după 60 de ani.

Lângă această carte se află o fotografie a fostului suveran şi sunt aprinse şi două candele.

Zeci de persoane au semnat deja în cartea de condoleanţe, fiind vorba atât de turişti străini, cât şi români.

"Eu sunt din Spania, am vizitat Castelul Peleş, este foarte frumos. Am auzit că ieri a murit Regele Mihai şi am vrut să scriu în această carte", a spus o turistă din Spania.

Printre cei care au vrut să aducă Regelui un ultim omagiu s-a numărat şi Marian Tripon. Bărbatul este din Negreni, judeţul Cluj, şi a venit special să scrie în această carte.

"Străbunicul meu a fost unul dintre moţii care au semnat Actul Unirii. Am venit special să scriu şi să aprind o lumânare. Am avut emoţii mari. România are nevoie de Casa Regală", a spus Tripon.

Mai multe grupuri de turişti care au vizitat, miercuri, Castelul Peleş, au ţinut în holul de onoare, locul unde va fi adus şi trupul Regelui Mihai, momente de reculegere.

La rândul său, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a semnat în cartea de condoleanţe în calitate de localnic.

"L-am cunoscut pe Regele Mihai chiar aici, la Castelul Peleş, în anul 2008. Am fost invitat la nunta de diamant a Regelui Mihai şi Reginei Ana, după care a doua zi am avut plăcerea de a participa alături de rege la un moment istoric: întoarcerea sa acasă. A fost primit la Primăria Sinaia, în iunie 2008, ocazie cu care i-am oferit cheia oraşului Sinaia şi o copie după certificatul de naştere a Majestăţii sale. Regele Mihai s-a născut în Sinaia, în 1921", a declarat Oprea.

Primarul a adăugat că "pagina care se încheie astăzi, odată cu decesul regelui Mihai, este o pagină de istorie care ne obligă pe noi toţi să mergem mai departe".

"Cred că legătura dintre Regele Mihai şi Sinaia este una foarte puternică pentru că Sinaia în perioada interbelică a fost capitala de vară a României. La Sinaia s-au luat marile decizii politice în acea perioadă, iar regii României au contribuit din plin la construirea României moderne, chiar şi Regele Mihai a făcut toate eforturile pentru dezvoltarea, democratizarea României, iar ulterior, în anii '90, a contribuit şi a promovat România. Eu am speranţa că în aceste momente Casa Regală să ducă mai departe această moştenire, iar pagina care se încheie astăzi, odată cu decesul regelui Mihai, este o pagină de istorie, dar care ne obligă pe noi toţi să mergem mai departe", a spus primarul din Sinaia.

Cartea de condoleanţe va rămâne la Castelul Peleş timp de 40 de zile.