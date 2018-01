Eveniment

Cât te costă să fii tânăr în Cluj vs. restul oraşelor mari din România

de Ziua de Cluj, 06 ianuarie 2018, 10:09

La început de 2018, reportertii VICE au vorbit cu tineri din nouă orașe din țară, despre costurile vieții acolo unde locuiesc ei și cum sunt ele în raport cu Bucureștiul.

Chirie Cluj: Acum doi ani, cu 350 de euro puteai găsi în buricul târgului ceva decent. Prețurile au crescut enorm de atunci și sub 400 de euro nu prea poți avea pretenții de ceva la limita decenței. Un apartament, situat la vreo 15 minute de mers pe jos până-n centru, a crescut de la 350 de euro la 600. În general, un apartament complet utilat, două camere, bloc nou și la prima chirie se dă la vreo 450-500 de euro. Dacă e în zona centrală, mai adaugi câteva sute. Întreținerea e în jur de o sută de lei pe lună, o idee mai mare dacă e bloc nou cu paznic.

Transport în comun Cluj: Biletul de autobuz: 2 lei/călătorie și 3 lei/călătorie de noapte. Biletele le poți cumpăra de la un automat, prim sms sau cu cardul în autobuz. Tarif taxi: 2,25 lei/km și 2,50 lei/km noaptea. Cu taxiurile e mai greu la orele de vârf sau dacă plouă. În rest, șoferii sunt amabili, nu așteaptă bacșiș, insistă să păstrezi restul, te duc și pe distanțe scurte și îți urează o zi bună.

Mâncare Cluj: Meniul zilei: 20 de lei, în general. O șaormă: între 10 și 20 de lei. Patiserii sunt o grămadă, dar cea mai răspândită e Panemar. Plăcinte, ștrudele și alte produse de genul sunt vreo doi-trei lei, maximum cinci dacă e ceva mai deosebit. Singurele produse care se duc spre zece lei sunt cele ce țin de cofetărie.

Bere Cluj: În cel mai ieftin bar posibil, poți bea o cafea cu 6 lei și o bere cu vreo 7 lei, poate chiar mai puțin. Dacă vrei beri artizanale sau de import, sub zece lei nu găsești. O ieșire într-un bar de-ăsta cu specific și ceva mai scump, în care consumi câteva beri și un burger cu cartofi prăjiți, te costă cam 80-100 de lei.

Droguri Cluj: De la prieteni știu și eu că un gram de iarbă costă 50-60 de lei, iar un pill - depinde și cât de intens este - în jur de 80 de lei.

Eveniente Cluj: Depinde de eveniment sau de trupă. La un concert Jinjer, plus două trupe în deschidere, biletul a costat 30 de lei. Cam în jurul acestui preț se învârt ofertele, plus-minus în funcție de trupe. La Cinema City, în mall, prețul e vreo 25 de lei. Sau poți să mergi la festivalul TIFF și să vezi o groază de filme.

Taxe facultăţi Cluj: Cele mai multe facultăți din Cluj îți iau pe an între două mii de lei și trei mii de lei. Singurele care sunt mai scumpe ar fi Facultatea de Teatru și Televiziune, unde anumite specializări te pot costa între patru și cinci mii de lei, și, evident, Medicina care merge spre opt mii de lei.

Salarii entry-level Cluj: 1 500-1 800 de lei, plus bonusuri, la un job într-un call centre, pe suport tehnic sau vânzări. În IT, ca începător, găsești internship-uri ok prin care îți poți asigura un post, dar poți prinde și posturi de entry-level plătite tot cu vreo 1 800 de lei, poate chiar 2 000.

Cea mai scumpă chestie Cluj: Probabil chiria. Per total, Clujul este un pic mai scump ca multe alte orașe din România, însă chiria este singura chestie care te poate trage-n jos.

Articolul integral AICI. Bursa costurilor şi în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Braşov, Contanţa, etc.