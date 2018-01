NEWS ALERT Ceartă în direct între primarul Emil Boc și deputatul PSD Horia Nasra la Realitatea Fm Cluj - VIDEO

Eveniment

05 ianuarie 2018

Liderul PSD Cluj, Horia Nasra, a intrat în direct în emisiunea "Dimineți în Realitate" de vineri la Realitatea Fm Cluj, în care era invitat Emil Boc, pentru a-i pune câteva întrebări primarului Clujului în cazul medicului Lucan.

Schimbul tăios de replici dintre cei doi politicieni care a avut loc, vineri, în cadrul matinalului "Dimineți în Realitate" de la Realitatea Fm Cluj a început odată cu întrebările pe care liderul PSD Cluj i le-a pus primarului Emil Boc, chestionându-l pe acesta pe tema cazului medicului Mihai Lucan, dar și a scandalurilor de corupție din ultimii ani din Primăria Cluj-Napoca, amintind de cel al fostului primar Sorin Apostu.

Liderul Psd Cluj i-a cerut lui Emil Boc să vorbească despre legăturile pe care le-a avut cu medicul Lucan, asta, după ce, la începutul emisiunii Emil Boc a relatat faptul că a ajuns la doctorul Mihai Lucan, ca pacient, de două ori, în 2005, la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca și, în 2015, la Clinica LukMed unde a achitat consultația.

Horia Nasra, liderul PSD Cluj: Au fost extrem de multe fapte de corupție în Cluj, de la Apostu, la cazul Lucan. Înțeleg că doriți să vorbiți de taxe și impozite. (...) Exact așa cum ați tăcut, și dumneavoastră, și toate aceste gulere albe și mafia politică și economică care înconjoară Clujul și care vă protejează și pe dumneavoastră, trebuie să explicați exact cetățenilor ce legături aveți cu domnul Mihai Lucan. Dacă ați fost sau nu ați fost într-un concediu cu domnul Lucan, dacă aveți o chitanță la operația pe care v-a facut-o domnul Lucan...

Emil Boc: Exact asta am spus, da, am plătit aceste intervenții medicale, tocmai asta am spus. Dacă ați fi ascultat emisiunea de la început, ați fi observat că am discutat deja despre acest subiect.

La rândul său, Emil Boc i-a reproșat deputatului PSD că, odată cu modificările făcute în Codul Fiscal, Clujul pierde anual 28 de milioane de euro și reprezentanții PSD din Parlament nu au făcut nimic ca acest lucru să nu se întâmple cu toate că li s-a cerut să intervină ca suma care ar trebui să revină Clujului să fie majorată.

Emil Boc, primar Cluj-Napoca: Ar fi fost bine dacă dumneavoastră ați fi păstrat 28 de milioane pentru Cluj. Ce ați făcut în Parlament pentru ca 28 de milioane de euro să rămână la Cluj?

Liderul PSD Cluj a mai vrut să știe de ce primarul Emil Boc a sponsorizat Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal de la Cluj, primarul explicându-i că toate celelalte spitale clujene au primit finanțări, toate acestea inclusiv cu voturile consilierilor PSD.

Întreaga emisiune poate fi urmărită mai jos:

Parlamentarul USR, Emanuel Ungureanu, a afirmat că primarul Emil Boc l-ar fi susținut pe medicul Mihai Lucan și i-ar fi concesionat terenul pe care se află clinica privată LukMed.

Edilul Clujului spune că contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca înainte ca el să fie ales primar.

„Contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, care stabilea preţul şi suprafaţa de teren, a fost aprobat de către Consiliul Local Cluj-Napoca înainte ca eu să fiu primar. În timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat, prin Hotărâri de Consiliu, precizările din contractul de concesiune stabilite înainte ca eu sa fiu primar. Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferenţial din partea domnului Lucan, am avut scurte intervenţii medicale, care nu au necesitat internare, atât la clinica de stat, cât şi la clinica privată. În condiţiile în care actul medical se putea realiza în Cluj-Napoca, am considerat firesc să am intervenţia medicală acasă şi nu în străinătate", a spus Boc.