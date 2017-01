Eveniment

Cei doi copii şi mama lor, dispăruţi în avalanşa din Italia, încă nu au fost găsiţi. Ce povesteşte soţul supravieţuitor

de Ziua de Cluj, 20 ianuarie 2017, 11:28

Potrivit Corriere della Sera, unul dintre cei doi supravieţuitori ai tragediei din staţiunea italiană este soţul româncei dispărute împreună cu cei doi copii.

Giampiero Parete este unul dintre cele două persoane care au rămas în viaţă în urma avalanşei care a distrus un hotel din centrul Italiei. Potrivit Corriere della Sera, soţia şi cei doi copii ai lui Parete sunt români.

Giampiero Parete, care este internat în spital după ce a suferit de hipotermie, a relatat presei italiene că, în momentul producerii avalanşei, el se afla în parcare, la maşină, pregătind plecare familiei de la hotel şi că, soţia lui, Adriana, se afla la recepţie. Parete spune că, la acea oră, familia lui ar fi trebuit să fi părăsit deja hotelul.

"Am pornit motorul, eram noi şi alte două familii în coloană. În dreptul scărilor am fost opriţi de doamna de la recepţie: unde mergeţi, drumul este sub zăpadă, întoarceţi-vă, chemăm dezăpezirea", povesteşte Giampiero. "Şi aşa am făcut", mai adaugă acesta.

Oaspeţii hotelului Rigopiano se strânseseră în hol, pentru a aştepta să poată pleca. Copiii nu mai aveau răbdare şi au ieşit cu mama lor pe terasa hotelului.

La un moment dat, Adriana s-a întors în hotel, pentru că o durea capul.

"I-am spus să stea să mă aştepte pe canapeaua de la intrare, că mă duc să iau o aspirină din maşina pe care o lăsasem în parcare", povesteşte bărbatul care spune că a fost ultima dată când a mai văzut-o pe soţia lui.

Parete spune povesteşte că era la maşină când s-a pornit un vânt ciudat, se auzeau copacii scârţâind şi un zgomot, apoi l-a lovit zăpada, moment în care a reuşit să se agaţe de un copac. Când şi-a revenit nu mai recunoştea nimic:

"M-am ridicat, eram în şoc şi pierdut. Nu îmi mai dădeam seama unde a fost hotelul, nu îl vedeam. Mi-am strigat copiii pe nume. Apoi am văzut maşina şi am auzit pe cineva care striga". Era Fabio Salzetta, tehnicianul de la Rigopiano care fusese în sala boilerelor, apărat de un parapet de beton armat.

Bărbatul spune că a reuşit să anunţe autorităţile, dar primele echipe de salvare au ajuns doar în zori.

"Acum pot doar să aştept. Să sper", mai spune Giampiero Parete.