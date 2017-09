Eveniment

Cel mai mare concurs de şah rapid, organizat de Coral Impex la Cluj-Napoca, şi-a desemnat câştigătorii

de Ziua de Cluj, 26 septembrie 2017, 10:44

În perioada 22.09.2017 - 24.09.2017 a avut loc în Cluj Napoca, la FSEGA, din cadrul UBB, cel mai mare concurs de şah rapid din ţară si cel mai puternic din Europa din acest an. În cadrul competiţiei au jucat 14 mari maeştri internaţionali, din peste 12 ţări, numărul total de participanţi fiind de 264.

Alexandru Badea, managerul general al companiei CORAL IMPEX, sponsorul festivalului, a declarat :

„Ma bucura faptul ca Festivalul International de Sah Rapid CORAL IMPEX a fost un mare suces si imi doresc ca aceasta competitie sa devina o traditie in Cluj Napoca si sa fie prezent in mod constant in circuitul international de turnee de sah. Cu prilejul organizarii acestor competitii speram ca, in curand, municipiul Cluj Napoca sa devina capitala sahului. Doresc, pe aceasta cale sa multumesc Asociatiei Judetene de Sah condusa de domnul Alin Toma Andreica si echipei lui, pentru sprijinul acordat, fara de care, acest eveniment nu ar fi fost posibil. Speram ca acest festival sa reprezinte o motivare pentru tinerii sahisti care au avut si vor avea ocazia sa aiba ca si parteneri de joc mari maestri internationali si mari maestri."

Toma Alin Andreica, presedintele Asociatiei Judetene de Sah si membru in Consiliul Director al Federatiei Romane de Sah, ne marturiseste ca a fost impresionat de faptul ca multi jucatori au declarat ca aceasta competitie a fost cel mai frumos concurs din viata lor la care au participat.

Pe primele opt locuri din cadrul acestui open de sah s-au clasat : Sergey Fedorchuk (GM, Ucraina), Vadim Malakhatko (GM, Belgia), Daniel Fridman (GM, Germania), Yuri Vovk (GM, Ucraina), Balog Imre (GM, Ungaria), Vladimir Hamitevici (Republica Moldova, IM), Benjamin Gledura (GM, Ungaria) si Vlad Jianu (GM, Romania), iar la feminim s-a impus Andreea Coman (WFM, CSM Bucuresti).