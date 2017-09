Eveniment

Chinezii, interesaţi de Cluj pentru deschiderea unui hub de cercetare în domeniul bioinformaticii

de Ziua de Cluj, 25 septembrie 2017, 13:08

Reprezentanții Bejing Genomics Institute (BGI) din China, una dintre cele mai mari companii de genomică din lume, au avut o întâlnire cu conducerea Consiliului Județean Cluj.

Vizita, programată și organizată de clusterul Cluj IT, a avut un scop informativ, compania chineză dorind să dezvolte un hub de cercetare în domeniul bioinformaticii în sud-estul Europei, Clujul fiind una dintre principalele opțiuni avute în vedere.

În acest context, reprezentanții BGI au dorit să afle atuurile județului Cluj, respectiv deschiderea pe care o oferă Clujul în vederea edificării unui Centru de Genomică și Analiză Biologică. Astfel, pentru reușita acestui deziderat, delegația chineză a insistat pe necesitatea existenței unei bune relații de colaborare cu domeniul medical - spitale, centre de cercetare medicală, mediul universitar și sectorul IT clujean, o simbioză indispensabilă pentru derularea activităților lor specifice. În acest sens, compania BGI urmărește identificarea unei locații ideale, care să corespundă specificului și necesităților derulării investiției, respectiv un oraș universitar cu o populație dimensionată, un sprijin activ și constant din partea autorităților locale, o bună colaborare cu spitalele din oraș, o infrastructură medicală și de transport bine pusă la punct, acces la date medicale, posibilitatea efectuării de teste clinice, etc.

„Am transmis investitorilor chinezi deschiderea pe care județul Cluj o are pentru orice fel de investiție din domeniul inovației și al progresului tehnologic. În momentul de față, județul Cluj deține toate atuurile pentru ca o astfel de investiție de nișă, cum e cercetarea în domeniul bioinformaticii, să aibă un real succes. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru acele investiții care pun în valoare resursa umană înalt calificată și celelalte avantaje de care dispunem", a declarat vicepreședintele instituției, Vakar Istvan.

Având în vedere cerințele preliminare ale investitorului chinez, vicepreședintele Vakar Istvan a expus punctele forte ale județului Cluj și motivele pentru care o investiție de asemenea calibru și tipologie are toate șansele să fie demarată cu succes în capitala Transilvaniei. Astfel, județul Cluj este una dintre cele mai dezvoltate regiuni din Europa de Est, cu o poziționare geo-strategică deosebită, respectiv la aproximativ 600 km distanță de nu mai puțin de 8 capitale europene. Infrastructura de transport este una foarte bine pusă la punct, Aeroportul clujean fiind unul dintre hub-urile aeriene cele mai mari din această zonă, care oferă o conexiune directă și indirectă cu țări din întreaga lume. Capabilitățile de transport mărfuri sunt susținute și de existența, pe teritoriul țării noastre, a unui serviciu de curierat specializat în domeniul medical. Clujul are, de asemenea, un sector IT foarte dezvoltat, aproximativ 10% din populația orașului muncind în acest sector, accentul fiind pus și pe viteza de transfer a datelor prin internet, sens în care România se află în top 5 mondial. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește locația dezvoltării unei astfel de investiții, domnul Vakar Istvan a propus ca variantă Parcul Tehnologic Tetarom IV, momentan aflat în construcție, acesta foarte potrivit din punct de vedere al necesității de teren, amplasare și acces la infrastructură.

Vizita planificată la Consiliului Județean Cluj va fi urmată pe parcursul zilelor următoare de alte întâlniri ca factori de decizie din mediul administrativ, academic și IT clujean.