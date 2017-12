Eveniment

EXCLUSIV Chinteniul, înecat în gunoaie. A cerut stare de alertă

de Ziua de Cluj, 29 decembrie 2017, 13:20

De la 1 septembrie, nimeni nu mai ridică gunoiul din comuna Chinteni.





Comuna Chinteni se confruntă cu o serioasă criză a gunoaielor. De la 1 septembrie, deșeurile din comună nu mai sunt ridicate de nimeni. Primarul Lucia Suciu susține că acesta este depozitat de oameni în curți, dar adevărul este că o mare parte din gunoi ajunge în pubelele din Cluj. Ca umare, comuna a cerut Comisiei Județene pentru Situații de Urgență să declare stare de alertă la Chinteni. Vineri a fost o ședință a CJSU, dar nu s-a luat în discuție situația semnalată de Lucia Suciu.

Primăria Chinteni avea un contract cu societatea de salubritate Strict Prest, care ridica deșeurile pe bază de comandă. Gunoaiele nu au mai fost ridicate de la 1 septembrie și fiecare are adevărul său. Cei de la Strict Prest spun că se ajunsese la o datorie de 150.000 de lei și că s-au făcut reeșalonări de plăți care nu au fost niciodată respectate. Primarul spune că Strict Prest ajunsese să factureze peste suma pe care o autoritate publică o poate contracta prin încredințare directă.

"Am făcut trei sau chiar patru licitații, dar nu s-a prezentat nimeni. La ultima s-a prezentat un operator din alt județ, care a scris niște mizerii în ofertă, crezând că nu va citi nimeni. Am fost obligată să angajez un operator pe bază de comandă, care este Strict Prest. Numai că ei în ianuarie au facturat 17.000 de lei, iar în august au ajuns să factureze 40.000 de lei, în condițiile în care toate lumea știe că, în ianuarie, după sărbători, cantitatea de gunoi este mai mare. La suma aceasta, am depășit pragul pentru încredințare directă și legea nu mă mai lasă să plătesc. Competențele mele au o limită și, de aceea, am cerut Comisiei Județene pentru Situații de Urgență să găsească o soluție pentru noi", a declarat, pentru ZIUA de CLUJ, Lucia Suciu.

"Comisia de astăzi (n.r. vineri) nu a fost pe chestiunea de la Chinteni. Pentru situația de acolo sunt mai multe variante care se analizează acum", a afirmat și prefectul Aurel Cherecheș.

CJSU s-a opus constant declarării stării de alertă pe problema deșeurilor. În 2016 i s-a refuzat comunei Florești, iar anul acesta Consiliul Județean a primit un răspuns negativ, în condițiile în care muntele de gunoi de la Pata Rât stă să cadă peste centură, iar levigatul curge spre Someș.

DECLARAȚIE

"Am solicitat stare de alertă și voi solicita și stare de urgență. Pur și simplu nu mai știu ce să fac. Am fost în audiență la doamna ministru al Mediului, am scris la minister, la Comisia Județeană de Mediu, la Garda de Mediu, am sunat la Prefectură, la Consiliul Județean. Să vină toate mințile acelea luminate și să ne așezăm la masă, să îmi spună cum putem ieși din această situație"

Lucia Suciu, primar Chinteni