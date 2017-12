Eveniment

Chris Rea s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert

de mediafax, 10 decembrie 2017, 13:26

Celebrul artist Chris Rea s-a prăbuşit pe scenă în mijlocul unui cântec, la doar un an după ce a suferit un accident vascular cerebral, potrivit The Guardian. Show-ul care a avut loc în Oxford, Marea Britanie, sâmbătă seară, a fost anulat după ce acesta şi-a pierdut cunoştinţa.

Publicitate

Fanii au povestit pe platforma online Twitter că starul, care începuse concertul cu 45 de minute înainte de a se prăbuşi, a căzut pe spate, după ce "s-a chinuit să ţină microfonul în mână". O ambulanţă a fost chemată la faţa locului în jurul orei 09:30 PM (GMT), iar Rea a fost transportat la spital.

Un purtător de cuvânt al South Central Ambulance Service a anunţat ulterior că starea de sănătate a lui Rea este stabilă. Acesta a fost diagnosticat cu cancer pancreatic şi a suferit o operaţie de înlăturare a pancreasului în 2001. Anul trecut, el a suferit un accident cerebral.

Considerat drept unul dintre cei mai talentaţi artişti din lume, cu o carieră ce se întinde pe 40 de ani şi cu numeroase piese devenite clasice în lumea rockului și bluesului internaţional, Rea are la activ un portofoliu impresionant, ce cuprinde 25 de albume de studio, opt albume de compilaţie, două albume înregistrate în apariţiile live şi un material cu piese apărute pe coloana sonoră a filmului "La Passion".

Rea s-a lansat în 1978, cu albumul "Whatever Happened to Benny Santini?", care a primit şi un disc de aur, acesta fiind urmat, un an mai târziu, de materialul "Delitics". Anii '80 au adus un record în cariera artistului, el devenind faimos la nivel european prin lansarea a opt albume de studio.

Acesta şi-a afirmat valoarea pe plan internaţional odată cu apariţia a două dintre cele mai de succes materiale ale anilor 1989 şi 1991, "The Road To Hell" şi "Auberge", ambele clasându-se încă de la lansare pe primul loc în topurile de specialitate din Marea Britanie.

Cu vânzări de peste 30 de milioane de albume de-a lungul întregii cariere, Rea a devenit un promotor şi reprezentant de marcă al culturii rock şi blues, el având la activ un număr impresionant de premii, inclusiv patru discuri de aur, şase de argint şi 14 de platină.