Eveniment

Cine este suspectul în cazul atacului asupra unui grup de militari lângă Paris

de mediafax, 10 august 2017, 13:28

Bărbatul suspectat de comiterea atacului asupra unui grup de militari care se aflau în suburbia pariziană Levallois-Perret a fost identificat drept un algerian care locuia în mod legal în Franţa.

Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, citată de agenţia The Associated Press, suspectul Hamou Benlatreche era cunoscut poliţiei franceze pentru infracţiuni minore, dar nu a fost niciodată condamnat în instanţă, potrivit aceleiaşi surse, care a făcut declaraţii sub protecţia anonimatului.

Bărbatul ar fi locuit în suburbia Bezons, în nordul Parisului, şi nu se afla pe lista "pericolelor de securitate sub spectrul islamic" pentru statul francez. El a încălcat doar legislaţia privind statutul cetăţenilor străini în Franţa.

Pe de altă parte, site-ul publicaţiei Le Figaro menţionează că presupusul autor al atacului de miercuri rămâne internat la Spitalul Universitar din Lille, având răni produse prin împuşcare. Prin urmare, poliţiştii nu au reuşit să-l audieze deocamdată.

Miercuri, premierul francez Edouard Philippe a precizat că bărbatul a fost reţinut pe o autostradă din nordul Franţei, în apropiere de localitatea Boulogne-sur-Mer. Suspectul conducea autovehiculul care a fost folosit în atacul din Paris, dar nu au fost oferite detalii suplimentare.

Şase militari francezi au fost răniţi, iar doi se află în stare gravă, după ce au fost loviţi de un vehicul în suburbia pariziană Levallois-Perret. Militarii fac parte dintr-o brigadă a operaţiunii Sentinelle, desfăşurată pentru a asigura securitatea în Franţa după atacurile teroriste din ianuarie 2015.

Prefectura Poliţiei departamentului Hauts-de-Seine a catalogat actul ca fiind unul voluntar, dar nu se ştie încă dacă acesta a fost de natură teroristă.