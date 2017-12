Eveniment

Cine sunt acţionarii TelDrum. Liviu Dragnea nu apare printre ei

de Ziua de Cluj, 18 decembrie 2017, 19:33

Tel Drum a inscris la Registrul Comertului numele actionarilor sai, in conditiile in care pana recent firma era detinuta prin actiuni la purtator, si in spatiul public circulau acuzatii ca firma apartine de fapt liderului PSD, Liviu Dragnea.

Potrivit noilor date de la ONRC obtinute de HotNews.ro, actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.

De asemenea, datele de la Registrul Comertului arata ca Mircea Visan este imputernicit sa semneze in numele si pentru societatea Tel Drum.

Amintim ca pe 13 noiembrie, DNA a inceput urmarirea penala in Dosarul Tel Drum fata deai multe persoane, printre care Liviu Dragnea, Fiscuci Marian fost actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, Pitis Petre si Neda Florea.

De asemenea, lunea trecuta, DNA a anuntat ca firma Tel Drum si doi reprezentanti ai sai, Petre Pitis (actionar majoritar si director general) si imputernicitul Mircea Visan au fost pusi sub urmarire penala pentru frauda cu fonduri europene.

Ce spunea DNA, in comunicatul privind Dosarul Tel Drum, despre beneficiile personale ce ar fi fost obtinute de Liviu Dragnea:

"In mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta sotie) a obtinut sume de bani sau bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, precum si diverse servicii in interes personal, al familiei si al formatiunii politice din care face parte, respectiv donatii de la membrii grupului infractional organizat si de la societatile controlate de acestia (circa 2,5 milioane de lei in anul 2009), transferul partilor sociale din mai multe societati controlate de membrii grupului infractional organizat catre fiul sau, dividende si sume periodice catre fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie incasate personal de Liviu Nicolae Dragnea si de fosta sotie de la o alta societate din grup, bani obtinuti de catre Liviu Nicolae Dragnea din vanzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate catre societatile controlate de membrii grupului infractional organizat, folosirea de bunuri mobile de catre fiul sau (autoturismul detinut de o societate din grup si a carui imbunatatire tehnica a fost achitata de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de catre acesta (imobilul din Turnu Magurele proprietate a Tel Drum SA)."

Fostul lider al PSD, Victor Ponta, declara, in septembrie, ca "suntem foarte multi care stim in mod direct" ca firma Tel Drum din Teleorman este a lui Liviu Dragnea.