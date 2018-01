Eveniment

Cluj - Bucureşti pe jos, pentru legile Justiţiei. Marşul se apropie de final

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2018, 09:18

"Marşul speranţei" începe a zecea zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucureşti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie împotriva modificărilor legilor justiţiei, şi-a propus să ajungă vineri la Comarnic.

"A noua etapă a marşului speranţei, tocmai s-a încheiat. Astăzi, de la Comarnic la Ploieşti...Un ritm al deplasării, ridicat, şi totusi, aveai timp să te gândeşti şi la ale tale, să laşi amintirile să se zbenguie în voie printre neuronii conştientului... Alături, şi el tăcut, mărşăluia Petru: aflu cu uimire ca este stră-stră nepotul de 17 ani al lui Iuliu Maniu - asta, da, motivaţie, îmi spun......Bun, dar fiii mei, unde sunt ei acum? De ce nu se află aici, în marş, alături de mine, precum adolescentul din dreapta mea? Unde e acum Alex, care are 25 de ani, şi unde, Paul de 22? Cu câtă forţă şi dezinvoltură a tinereţii lor ar purta şi ei pancarte şi drapele care să nu fluture pe cozi de topor!...Ce să-mi raspund mie? Ce să vă spun şi vouă? Sunt ambii înghiţiţi de mirajul acela occidental al opulenţei mai mult afişate, şi sunt ţintuiţi acolo de eşecul unei familii de multă vreme, destramată......După Revoluţia confiscată, iar mai apoi dupa mineriadele din 90, nu am mai putut răbda atâta ticăloşie neocomunistă, iar astfel am plecat în pribegie...De aceea nu se află în marş, băieţii mei alături de mine!...", a scris Valeriu Borşan din Galaţi, participant la marş, nevăzător.

Marşul, la care în momentul de faţă participă circa 15 persoane, urmează traseul Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Sighişoara, Braşov, Sinaia, Ploieşti, Bucureşti. Parcursul mediu al unei zile este de 40 km. Toate drumurile duc la Bucureşti. "Revoluţia" generaţiei noastre" se intitulează mesajul prin care românii din întreaga ţară sunt încurajaţi să se alăture protestelor din Bucureşti.