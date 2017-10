Eveniment

Cluj-Napoca, orasul cu cea mai mare crestere a numarului de turisti din România

de Ziua de Cluj, 14 octombrie 2017, 16:12

Cluj-Napoca isi pastreaza locul fruntas in topul oraselor din Romania cu cea mai mare crestere turistica (27,02% fata de aceeasi perioada din anul trecut), aproape triplul mediei nationale si dublu fata de ocupantul locului doi, scrie viceprimarul Dan Tarcea pe Facebook

Publicitate

In primele opt luni ale anului au sosit in Cluj-Napoca 312.889 turisti, conform datelor furnizate de unitatile hoteliere. La acestia se adauga turistii care au ales alte forme de cazare, astfel incat numarul real este mult mai mare. Numarul de innoptari in primele opt luni a fost de 587.436, inregistrand o crestere de 24,07% fata de aceeasi perioada din anul trecut. Si la Centrul de Informare Turistica s-a inregistrat o crestere record a numarului de turisti (35,55% fata de primele opt luni ale anului 2016), la acestia se adauga turistii care au beneficiat de servicii si materiale de informare turistica la standul de promovare cu care am fost prezenti la Sala Polivalenta, Untold si alte evenimente din cursul anului.