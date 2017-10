Eveniment

Clujeanul rănit în atacul din Las Vegas e în stare stabilă. Tatăl lui Luca: "La prima rafală de împuşcături nu şi-a dat seama ce este"

de mediafax, 04 octombrie 2017, 12:03

Evoluţia stării de sănătate a clujeanului rănit în atacul din Las Vegas este una bună. Tatăl tânărului a povestit cum a ajuns fiul său să fie rănit şi cum a fost salvat de o fată care se afla în zonă.

Luca Iclodean era la serviciu în momentul în care Stephen Paddock a început să tragă în oamenii care participau la un concert în oraşul american Las Vegas.

"E barman, nici măcar nu s-a dus să se distreze acolo. L-a salvat o fată care ne-a povestit că el tocmai ieşise de după bar să aducă nişte baxuri cu apă şi când s-a întors, la prima rafală de împuşcături, nu şi-a dat seama ce este pentru că toţi au crezut că sunt artificii, la a doua rafală, l-a nimerit şi pe el. Dacă nu pleca din bar, nu ar fi păţit nimic, dar asta a fost soarta. Prima dată am vorbit cu fata, care l-a salvat, care este absolut şocată de ce s-a întâmplat acolo. Când Luca a căzut, ea s-a urcat peste el şi când a pus mâna pe spatele lui, s-a umplut de sânge şi nu îşi dădea seama de unde şi Luca îi spunea că il arde spatele. Şi s-a dus repede să cheme salvarea, l-a scos de acolo pentru că lumea se călca în picioare şi l-a băgat într-o salvare, care nu avea nici măcar pat, l-au pus pe jos şi aşa l-a dus la spital", a declarat Traian Iclodean, tatăl lui Luca.

După ce a fost dus la spital, Luca a fost operat de urgenţă. Fusese împuşcat în spate, fiind afectaţi ambii plămâni.

"Plămânul stâng nu a fost aşa de grav, în schimb din plâmânul drept a fost nevoie să îi scoată cam două treimi pentru că a fost foarte afectat. Acum va trebui să înveţe să respire altfel, dar o să fie din ce în ce mai bine. Ca gravitate, el a fost al doilea caz, l-au băgat imediat în operaţie. La 11 noaptea l-a împuşcat şi deja la 3 dimineaţa era scos din operaţie. Medicii i-au bagat mult sânge şi i se umflase faţa şi mâinile, dar acum arată foate bine. I-au mai dat nişte medicamente pentru inimă ca să fie sigur că inima nu a fost afectată", spune tatăl baiatului.

Luca este încă la Terapie Intensivă, însă face progrese, durata tratamentului fiind de câteva luni.

"Nouă ni se pare că a fost demult lucrul ăsta pentru că nu am mai dormit din noaptea aia, dar trebuie să fim puternici. Am fost luat ca din oală, prima dată când am auzit am zis că aşa ceva nu poate fi adevărat. Ştiam unde e, dar aici s-au mai împuşcat oamenii la evenimente, dar ăsta a tras cu mitraliera, a fost ceva îngrozitor. Încă nu ne vine să credem ce s-a întâmplat, suntem ca în transă. Ieri am văzut imagini cu cei care au murit şi am zis că suntem binecuvântaţi că băiatul meu trăieşte (..) Noaptea de alaltăieri pe mine m-a terminat. Cât am aşteptat să se termine operaţia aveam în cap numai imaginile acelea din filme cu părinţi, care aşteaptă pe holuri şi doctorul iese şi spune << îmi pare rău că nu l-am putut ajuta>>. Nu îmi venea să cred că eu trăiam acele lucruri", povesteşte Traian Iclodean.

"Doctorii au decis să-l extubeze în această seară. Luca ţine în braţe o inimă, mare cât a lui, pe care să o strângă când tuşeşte. Plămânii lui sunt slăbiţi, dar funcţionează. De asemenea, nu mai ia medicamente pentru inimă. E singurul upadte pe care îl pot da în acest moment", a spus şi Oana, sora clujeanului rănit. Fata a mai povestit, pe Facebook, că Luca se afla la lucru în seara atacului pentru a face bani extra ajutându-şi astfel familia care tocmai s-a mutat într-o nouă casă. "Mai avea o oră şi jumătate de făcut din tura de 12 ore".

Bărbatul susţine că a fost surprins de sprijinul pe care România l-a acordat lui Luca, dar şi de mobilizarea prietenilor săi din SUA, care au deschis un cont de donaţii pentru tratament.

"Eu am rămas foarte surprins de România pentru că e prima oară când văd românii foarte uniţi în cazul unei persoane necunoscute. El o să vină în concediu în România pentru că moare de drag să meargă în România, iubeşte ţara aia mai mult ca orice. Cât e el de american, crescut în America, numai în România vrea să îşi facă vacanţele. Noi avem rudele în România. Cel mai mult îi place shaorma. Când se dă jos din avion, primul lucru pe care îl face se duce la shormerie, zice că americanii nu ştiu să facă shaorma. E un copil plin de viaţă, cu un suflet foarte mare şi de abia aşteptăm să îşi revină complet".

Luca Iclodean este unul dintre cei 527 răniţi în urma atacului care a avut loc în urmă cu două zile în Las Vegas. Alte 59 de persoane au murit. Anchetatorii investighează istoria personală şi financiară a autorului atacului, Stephen Paddock, în vârstă de 64 de ani. Un oficial federal a transmis că Paddock trimisese mii de dolari în Filipine şi FBI-ul verifică amănunţit această tranzacţie.

Anchetatorii au mai precizat anterior că au găsit 23 de arme în camera de hotel a atacatorului şi un dispozitiv numit "stock bump", care permite accelerarea descărcării muniţiei prin transformarea unei arme semiautomate într-una complet automată.

Motivul acţiunii lui Stephen Paddock rămâne necunoscut pentru investigatori.