Eveniment

Clujenii vor ieși, din nou, în stradă. Vor forma steagul Uniunii Europene

de Ziua de Cluj, 26 februarie 2017, 13:40

Protestatarii clujeni sunt aşteptaţi în Piața Unirii cu foi colorate sau materiale subţiri pe care le vor lumina cu ajutorul telefoanelor mobile pentru a realiza steagul Uniunii Europene. Evenimentul este programat să înceapă la ora 19.00.

Protestul programat la Cluj se alătură celor din Piaţa Victoriei din Capitală, unde manifestanții sunt chemaţi din nou, duminică, în faţa Guvernului pentru a realiza steagul Uniunii Europene, manifestaţii similare fiind programate şi la Braşov.

După ce în urmă cu două săptămâni manifestanţii au realizat tricolorul, duminică este programată "Operaţiunea steagul UE".

Dragi Clujeni,

Dupa tricolor, protestatarii nostri de la Bucuresti si-au asumat o noua provocare: Vor sa creeze duminica viitoare steagul Uniunii Europene in Piata Victoriei. Ne alaturam si noi cu versiunea mai restransa in Piata Unirii?

Deoarece am rezonat cu continutul propunerii bucurestenilor, redam integral textul de pe eventul acestora via Coruptia Ucide:

,,[IMPORTANT: Înainte să comentați/sa va creați o atitudine legată de aceasta inițiativa, țineți cont de faptul ca aceasta operațiune reprezintă DOAR UN SINGUR eveniment.

In același timp au loc mai multe inițiative, operațiuni și diverse acțiuni prin care încercam să schimbam ceva. Urmăriți-le pe toate și găsiți inițiativa cu care va identificați cel mai mult și participați activ la realizarea ei. Nu trebui sa le distrugeți pe cele care nu va reprezintă in totalitate. Priviți aceasta operațiune ca pe o poza sau un articol de presa prin care încercam sa atragem atenția asupra cauzelor noastre.]

Continuam in acelasi stil pasnic si creativ care ne-a facut remarcati peste hotare! Aparandu-ne drepturile, ne aparam pe noi insine! Romania NU este divizata, ROMANIA ESTE UNITA!

Duminica aceasta, cream impreuna cel mai mare steag al Uniunii Europene.

Calin Popescu Tariceanu, seful Senatului, a spus intr-un mod indirect ca ar fi mai bine sa iesim din UE http://bit.ly/2luDKi9

Teodor Melescanu face intalniri pe ascuns cu Ambasadorul Rusiei http://bit.ly/2lyJoCh

Nu stim exact ce directie isi doresc ei pentru Romania, dar noi, cei care o sa iesim duminica in Piata Victoriei, dorim sa transmitem un mesaj clar pentru Europa

***Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa veniti cu sursa de culoare: Foaie ALBASTRA + o LANTERNA. In ajutorul vostru vom veni cu foi albastre pe care la ora 21:00 ni le vom ridica deasupra capului si vom lumina cerul cu steagul UE.

Surse culori: FOI COLORATE (NU cartoane), saci de plastic, dosare de plastic, materiale foarte subtiri, aplicatii pe telefon mobil (poze colorate intr-una din culorile de pe steag).

!!!! NU UITATI DE ILUMINAREA FOILOR IN TIMPUL EVENIMENTULUI DE LA O DISTANTA DE APROXIMATIV 10-20 CM !!!! , au scris organizatorii pe pagina de Facebook.