Eveniment

Clujul, orașul Alpha. Show la Polivalentă FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 24 septembrie 2017, 11:04

10.000 de oameni au sfidat sâmbătă seara ploaia mocănească care și-a făcut prezența toată ziua la Cluj și au umplut Sala Polivalentă, cuprinsă de ritmurile anilor '80, în cadrul unui show al cărui cap de afiș era trupa germană Alphaville.



Polivalenta clujeană s-a umplut ochi sâmbătă seara

Trupa germană și-a făcut selfie cu clujenii



Publicitate

Cu toate că nu erau acceptate la intrare, multă lume a venit cu umbrelele la purtător, astfel încât organizatorii au preferat să elibereze numere de ordine nu numai pentru apărătoarele de ploaie, ci chiar pentru pet-urile de suc sau apă minerală care în mod normal ar fi fost reținute la intrare.

La debutul festivalului, cu o durată de peste patru ore, nu mai aveai loc să arunci un ac în sală deoarece fanii - chiar cei aveau locuri mai scumpe, în tribune - au dorit să fie mai aproape de “acțiune”. Afluența mare i-a surprins pe cei de la standurile cu băutură și gustări, unde s-au făcut cozi imense, de zeci de metri, timpii de așteptare mărindu-se considerabil, chiar între recitaluri.

Fancy și Sandra au făcut intrarea în atmosfera disco-pop mai ales prin intermediul trupelor de dansatori, deoarece trecerea anilor era evidentă în cazul celor doi soliști, cu deosebirea că artista germană a avut, la vremea respectivă, foarte multe hituri, majoritatea prezentate și la Cluj, precum “Maria Magdalena”, “In the Heat of the Night”, “Secret Land”, “Heaven Can Wait”, “Everlasting Love”.

Dacă Fancy a venit îmbrăcat într-o ținută aidoma epocii, Sandra a preferat una mai sexy, mulată, pe care adaptat-o însă celor 55 de ani pe care îi are acum. Vocile britanicilor de la Londonbeat au impresionat audiența, dar și mișcarea scenică a celor trei cântăreți de culoare s-a dovedit a fi la înălțime, în ciuda trecerii timpului.

Alphaville a oferit celor care sperau să se distreze ca la discotecă un cu totul alt stil, de la synth-pop la new wave, cu accente de rock progresiv. Publicul care a rezistat până după 12 noaptea a făcut cunoștință îndeosebi cu piese mai noi în prima parte a recitalului - în primăvară germanii au scos un nou album, “Strange Attractor” - dar nu au lipsit nici celebrele “Big in Japan”, “Sounds Like a Melody”, “Jet Set”, dar mai ales “Forever Young”, cântată împreună cu cei din sală.

Ultima piesă din program nu a fost și cea din urmă, deoarece la bis Alphaville a mai cântat alte trei. Vocea inconfundabilă a solistului Marian Gold, clasicele improvizații de sintetizator, solourile de chitară, dar și prestația basistei Alexandra Merl au fost ingredientele muzicale, toate însoțite pe fundal cu proiecții ingenioase și filmări redate pe cubul amplasat pe tavanul sălii.