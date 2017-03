Eveniment

Clujul turistic, promovat la Paris cu mărţişoare

de Ziua de Cluj, 15 martie 2017, 13:22

Centrul Național de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Cluj va participa, în perioada 16-19 martie 2017, la Salonul Mondial de Turism de la Paris.

Prin participarea la Târgul Internațional de Turism de la Paris se urmărește creșterea gradului de vizibilitate a patrimoniului județului Cluj și a disponibilităților din domeniul HORECA prin oferirea de informații care să vină în întâmpinarea interesului crescut manifestat de publicul larg și de tur-operatorii prezenți. Totodată, se dorește dezvoltarea imaginii turistice a județului Cluj în rândul publicului internațional, amplificarea prezenței online a destinației și a gradului de cunoaștere a activității centrului de informare turistică, observarea trendurilor internaționale din turism precum și identificarea preferințelor potențialilor turiști.

În cadrul târgului, reprezentanții CNIPT Cluj vor prezenta şi promova obiective şi atracţii turistice din judeţul Cluj prin distribuirea de materiale tipărite de promovare a ofertei turistice, aducând, în acelaşi timp, în atenţia potenţialilor vizitatori şi reprezentanţi ai industriei de profil şi instrumentele digitale care pot fi accesate în scopul descoperirii judeţului Cluj şi a facilităţilor turistice pe care acesta le oferă.

Totodată, invitaţia de a vizita judeţul Cluj va fi transmisă într-un mod personalizat prin desfăşurarea unei activităţi inedite la deskul centrului de informare turistică, ce va consta în oferirea de mărţişoare celor ce vor vizita standul, un simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii în tradiţia românească.

,,Consider că participarea la acest extrem de important târg de turism din capitala Franței constituie oportunitatea perfectă pentru a promova peste hotare, o dată în plus, tot ceea ce Clujul are mai frumos și mai reprezentativ. Totodată, ideea de a împărtăși vizitatorilor prezenți o parte a identității noastre naționale și un obicei specific lunii martie și primăverii, mărțișorul, mi s-a părut a fi inedită și extrem de potrivită", a declarat președintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tişe.

Târgul Internațional de Turism de la Paris este unul din cele mai importante târguri de turism din lume şi reprezintă platforma naţională ce permite accesul la ansamblul pieţei turistice franceze. La ediţia anterioară a fost înregistrat un număr de vizitatori de cca. 108.000 iar numărul de expozanţi participanţi a fost de 400. În anul 2017, România are statutul de invitat de onoare al Salonului Mondial de Turism, Ministerul Turismului participând la acest eveniment cu un stand propriu, cei interesaţi să descopere ţara fiind întâmpinaţi de reprezentanţi ai agenţiilor de turism cu profil de incoming precum şi reprezentanţi ai consiliilor judeţene şi ai primăriilor.