Clujul vrea să devină Oraş European al Sportului în 2018

de Anca Muresan, 31 august 2017, 12:27

Clujul a fost Capitală Europeană a Tineretului în 2015. A candidat şi pentru Capitală Europeană a Culturii 2021, însă a pierdut în faţa Timişoarei. Acum râvneşte la titlul de Oraş European al Sportului 2018.

Comisia de nominalizare vine în Cluj-Napoca în perioada 13-18 noiembrie 2017, iar municipalitatea pune la bătaie 10.000 de lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor vizitei oficiale, conform unui proiect de hotărâre ce va fi dezbătut în cadrul şedinţei forului local din 5 septembrie 2017.

''Primăria Cluj-Napica, prin scrisoarea pe care a transmis-o în data de 19 iunie 2017 către ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) şi-a exprimat dorinţa ca municipiul să fie nominalizat "City of Sport" 2018. În municipiul Cluj-Napoca s-a investit foarte mult în infrastructura sportivă în ultimii ani, putem aminti aici stadionul Cluj Arena, Sala Polivalentă, Baza Sportivă Gheorgheni. De asemenea, municipiul Cluj Arena are o tradiţie în găzduirea şi organizarea unor competiţii sportive internaţionale şi amintim aici Cupa Davis 2013 şi 2016, Trofeul Carpaţi 2015, meciul România-Serbia pentru calificarea la Mondialul Feminin 2015, Open-ul European de Judo 2015, meciuri ale echipei României de tenis feminin în cadrul Fed Cup, Campionatele Europene de Gimnastică Artistică 2017 şi în septembrie, Eurobasket 2017. Considerăm că obţinerea titlului de Oraş European al Sportului pentru municipiul Cluj-Napoca reprezintă una dintre cele mai însemnate modalităţi de promovare a municipiului nostru pe plan intern şi internaţional, dar şi o recunoştinţă din partea comunităţii europene pentru implicarea municipiului nostru în acest domeniu", se arată în proiectul HCL.

Odată cu obţinearea titlului de Oraş European al Sportului 2018, trebuie achitată o taxă de 10.000 de euro care reprezintă drepturile de asociere a imaginii cu ACES Europe.

Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pregatita pentru EuroBasket 2017

Sala Polivalenta din Cluj-Napoca va găzdui, în perioada 1-7 septembrie 2017, meciurile din cadrul Grupei C a FIBA EuroBasket 2017. La competitie vor participa reprezentativele de seniori ale Spaniei, Croatiei, Ungariei, Muntenegru, Cehiei si Romaniei.

Pentru acest eveniment s-a extins capacitatea Sălii Polivalente la 9.300 de locuri, s-a fixat un ecran pentru transmiterea şi vizionarea de afară a meciurilor din sală, s-au instalat ledurile pentru publicitate şi cele care înconjoară terenul, s-au modernizat vestiarele, sălile de fitness, zona VIP şi zona presei. Costurile investiţiei se ridică la suma de 16.209.219 lei fără TVA.

Clujul pune bazele unei rețele europene a orașelor candidate la titlul de Capitală Culturală

O reţea europeană a oraşelor care au candidat şi n-au reușit să devină Capitală Culturală Europeană va lua naştere la Cluj. Vor să înveţe împreună cum să-şi pună în aplicare programele culturale cu care au candidat la competiţia internaţională. În acest sens, Clujul va găzdui o conferinţă la finele lunii septembrie (22-23 septembrie 2017), iar între oraşele care şi-au anunţat deja prezenţa se numără: Linz 2009, Guimaraes 2012, Plovdiv 2019, Matera 2019, Rijeka 2020, Timișoara 2021, Plunge 2022.