Eveniment

Clusterul Cluj IT, în lista Campionilor Smart City

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 18:00

Premiu decernat decernat Clusterului Cluj IT în cadrul Galei Smart City Awards

Publicitate

Clusterul Cluj IT a obţinut Premiul pentru Cea Mai Bună Asociere în vederea Dezvoltării Ecosistemelor IT de Smart City în cadrul Galei de premiere a conferinţei "Smart Cities of Romania", care a avut loc în data de 10 octombrie la Bucureşti. Astfel, Clusterul Cluj IT se înscrie în lista Campionilor Smart City (Smart Cities of Romania Champions).

Prin adjudecarea prestigioasei distincții a fost marcată viziunea, dar şi energia de mare amploare şi intensitate pe care Cluj IT le implică deja de mai mult de 5 ani în domeniul soluţiilor avansate pentru Oraşe şi Comunităţi Inteligente.

"Ne bucură faptul că efortul Cluj IT de a aborda integrat, comprehensiv și susținut inițiativa de Smart City este apreciată de către comunitatea națională și onorată cu un premiu de recunoaștere a realizărilor, precum este cel proaspăt adjudecat. Cu această ocazie, vreau să fac un apel la coeziune la adresa tuturor inițiativelor de Smart City din România. Cluj IT Cluster a dovedit că prin cooperare se pot realiza lucruri sustenabile și este deschis pentru cooperare cu toți actorii interesați de acest subiect", a declarat Stelian Brad, Președinte Cluj IT Cluster.

În cadrul conferinței, el a susţinut o prezentare privind viziunea, principiile şi pachetul de soluţii pentru Smart City ale Cluj IT. Preseșintele Cluj IT Cluster a evidenţiat abordarea integrată, bazată pe o arhitectură pe cloud, care include centre de date şi de procesare interoperabile protejate prin tehnologii avansate de securitate cibernetică. Această abordare este în primul rând centrată pe cetăţean, dar conferă în acelaşi timp suport inteligent, rapid şi extrem de eficient şi prietenos tuturor actorilor dintr-un ecosistem urban de tip Smart City.

Expertiza dovedită deja a Clusterului Cluj IT în domeniul proiectării şi dezvoltării ecosistemelor şi soluţiilor pentru Oraşe Inteligente însumează realizări concrete, orientate pe coordonate majore, după cum urmează:

- implementări concrete, precum: ● proiectul "Next Generation Brained City - Dezvoltarea Inovativă prin Informatizare a Ecosistemului Urban Cluj-Napoca" ● participarea cu ponderea principală în proiectul "Smart City Alba Iulia2018" ● implementarea de soluţii de Parking Inteligent în oraşe Europene precum Stuttgart, Zurich, Paris, cât şi în Dubai, Panama şi America Latină ● implementarea de platforme de modelare şi management al proceselor de achiziţii din instituţiile publice ● platforme pentru asistarea cu soluţii inteligente a proceselor educaţionale cât şi a activităţilor din reţeaua medicală ● soluţii de supraveghere pentru siguranţa cetăţeanului ● trafic şi transport inteligent ● clădiri şi utilităţi inteligente ● turism inteligent şi mediu curat gestionat prin tehnologii digitale.

- realizarea de Strategii pentru Dezvoltarea Ecosistemelor Urbane şi a Comunităţilor Inteligente, scalate pe orice tip de dimensiune a comunităţii - de la aglomerări urbane de mare dimensiune până la comunităţi rurale inteligente - bazate pe audituri ale stadiului actual şi consultanţă privind prioritizarea şi modalităţile de implementare a soluţiilor de Smart City.

Gala de premiere a conferinţei "Smart Cities of Romania" a avut loc în data de 10 octombrie la Hotel Marriott JW Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Senatului României - Comisiile pentru Învăţământ şi Ştiinte şi Comisia pentru Administraţie Publică şi Organizarea Teritoriului.

La decernarea premiilor a fost prezentă o delegaţie a Clusterului Cluj IT formată din Stelian Brad - Preşedinte Cluj IT, Paulina Mitrea - Coordonator al Grupului "Brained City" al Cluj IT şi Manager Proiect "Next Generation Brained City", Daniel Homorodean - membru al Consiliului Director al Cluj IT şi Manager Proiect Process Player, Cristian Ureche - Manager Proiect Parking Plus, precum şi delegaţi ai firmelor Life Is Hard (Doru Asauleac) şi AVITECH (Sorin Stanciu) - ambele firme fiind membre ale Clusterului Cluj IT.

_________

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012, care numără în prezent peste 50 de membri: peste 35 de companii de IT cu mii de angajați și o cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universități și institute de cercetare, instituții publice și organizații catalizator. Inițiativă de business, clusterul urmărește creșterea competitivității sectorului IT și a vizibilității industriei IT românești, precum și poziționarea Clujului ca un hub regional inovator.

Misiunea Cluj IT este ca până în 2018 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii și produse inovatoare IT și de sisteme de suport organizațional din Europa Centrală și de Est. Clusterul urmărește ca toti membrii săi să devină și să se mențină competitivi, atât prin consolidarea poziţiilor pe piața românească, cât şi pe piețele internaționale.

Mai multe informații despre Cluj IT Cluster: www.clujit.ro.