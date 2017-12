Eveniment

Coadă pentru pachete cu alimente gratuite de la Primăria Cluj

de mediafax, 04 decembrie 2017, 11:05

Sute de persoane cu venituri reduse, şomeri sau care au un anumit grad de handicap stau, luni, la cozi la sediile cluburilor pensionarilor sau ale unor primării de cartier pentru a primi pachete gratuite cu alimente oferite cu ocazia Crăciunului de Primăria Cluj-Napoca.

Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca au declarat, luni, că vor beneficia de alimente aproximativ 20.000 de persoane, costul unui pachet ridicându-se la 27,19 lei.

"Primăria Cluj-Napoca a organizat începând de luni, pentru al cincilea an consecutiv, distribuţia de pachete de alimente de bază către persoanele din categorii defavorizate din municipiu cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun. Pentru acest proiect Primăria a alocat în acest an peste un milion de lei în vederea achiziţionării şi distribuirii de alimente către aproximativ 20.000 de clujeni - persoane cu handicap grav şi accentuat, persoane vârstnice cu pensie sub 850 de lei, şomeri cu indemnizaţii până la 700 de lei, beneficiari de ajutor social, invalizi, veterani şi văduve de război. Costul unui pachet se ridică la 27,19 lei, iar acesta conţine 2 litri ulei, 2 kg orez, 2 kg zahăr, 1 kg făină de grâu, 1 kg făină de mălai şi 2 pungi cu paste făinoase a 500 grame fiecare - paste penne şi tagliatelle. Pachetele cu alimente se distribuie gratuit beneficiarilor", au spus sursele citate.

Ioan Mureşan are 74 de ani şi o pensie de 825 de lei, astfel că s-a încadrat în prevederile legale pentru a beneficia de alimentele gratuite oferite de municipalitate.

"Ne ajută aceste alimente, mai facem economie, nu mai dăm banii pe ele. Ne ajută de Crăciun, facem sarmale cu orezul primit. Data viitoare poate vor pune şi ceva carne în pachet", a spus acesta, aflat la coadă la Clubul Pensionarilor din cartierul Mărăşti.

La rândul său, o femeie în vârstă, cu o pensie de 700 de lei, a afirmat că se bazează pe pachetele de alimente gratuite primite înainte de Crăciun. "Măcar primim ceva, pensiile sunt mici, ne descurcăm greu. Avem ce pune pe masă de Crăciun, ne-au prins foarte bine alimentele. Sper să mai primim şi altă dată", a afirmat femeia.

Pachetele cu alimente gratuite pot fi ridicate de beneficiari până la finalul anului 2017.