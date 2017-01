Eveniment

Coldea: Miza e mai mare decât compromiterea activității mele; defăimările riscă să afecteze funcționarea SRI

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2017, 08:30

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, general-locotenent în rezervă Florian Coldea, susține că seria de atacuri la adresa sa riscă să afecteze buna funcționare a Serviciului, "miza" fiind "mult mai mare" decât compromiterea activității sale.

"Celor care s-au grăbit să creadă sau să amplifice neadevăruri flagrante difuzate în trecut sau mai recent, până la data de 18 ianuarie 2017, le reiterez faptul că am înțeles miza, iar aceasta este cu mult mai mare și mai profundă decât compromiterea activității mele. Îmi rezerv dreptul de a oferi răspunsuri și clarificări adecvate, precum și elemente factuale relevante despre aceste aspecte și multe altele, la un moment dat. Dincolo de numele meu, pe care ancheta internă și adevărul l-au reabilitat, consider că această serie de atacuri și acuzații defăimătoare riscă să afecteze grav spiritul instituției și, implicit, buna funcționare a acesteia", afirmă Coldea într-o declarație acordată AGERPRES la final de mandat.

El precizează că nu poate îngădui ca acest lucru să continue, "din considerație și respect" față de toată activitatea de până acum, de performanțe, față de munca colegilor săi și față de "statura consolidată a ceea ce reprezintă astăzi SRI în comunitatea euroatlantică de intelligence".

"În ultima perioadă am fost evocat și invocat excesiv în spațiul public. Alegații defăimătoare, acuzații grave și speculații dintre cele mai diverse incluzând numele meu au invadat canalele media. S-a intensificat un scandal de proporții care a afectat atât imaginea mea cât și, mai ales, activitatea instituției. Conform procedurilor standard în instituții de intelligence, a fost declanșată o anchetă internă încă de la apariția primelor alegații", amintește Florian Coldea.

Potrivit acestuia, SRI are "mecanisme de verificare adecvate" astfel încât nimeni din cadrul instituției, indiferent de funcție sau grad, "nu se poate plasa deasupra procedurilor de anchetă internă la apariția unor astfel de acuzații".

"S-a desfășurat o investigație complexă, riguroasă, completă, cu privire la toate afirmațiile acuzatoare difuzate până la momentul transmiterii acestui comunicat. Am parcurs cu toată deschiderea etapele acestei anchete. Am oferit tot suportul, am prezentat toate documentele necesare și martorii relevanți, am răspuns complet tuturor întrebărilor, m-am supus tuturor verificărilor. Rezultatele anchetei au indicat, fără echivoc, faptul că am respectat legea și normele deontologice specifice, în toate circumstanțele analizate", reiterează generalul Coldea.

El subliniază că a promovat consecvent în cariera sa profesionalismul și buna-credință, valori care, în opinia sa, definesc activitatea în Serviciul Român de Informații.

"Mi-am servit țara cu demnitate și patriotism. Onoarea unui militar cu idealuri mult mai înalte decât beneficii meschine nu poate fi pătată cu 'realități confecționate' și elemente scoase din context", arată Florian Coldea.

Fostul prim-adjunct al directorului SRI mai afirmă că a fost onoare pentru el să-și servească țara și interesele ei de securitate.

"A fost un privilegiu să pot contribui la îndeplinirea celei mai însemnate misiuni strategice: pe durata mandatului meu, România a fost o țară sigură, stabilă și a fost cu succes apărată de riscurile și amenințările de securitate cu care s-a confruntat permanent. Servesc Patria! Așa să ne ajute Dumnezeu!", a încheiat Coldea.