Eveniment

Concert în fabrică la Ecolor. Producție întreruptă pentru o oră FOTO

de Ziua de Cluj, 23 decembrie 2017, 18:28

Salariații producătorului de mobilier Ecolor Jucu au întrerupt producția timp de o oră pentru a asculta un concert de colinde.

“Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toată lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în echipa noastră, de la Adorean la Zsiga. Azi, am oprit producția timp de o oră pentru a-i asculta în liniște pe tinerii de la școala din Jucu, care ne-au impresionat cu colindul lor. Mulțumim că ne amintiți an de an de frumusețea și bucuria sărbătorilor!”, a transmis conducerea societății, pe rețeaua de socializare Facebook.

Societatea a anunțat în acest an că va recurge la roboţi pentru a reduce costurile de producţie şi a elimina produsele cu probleme generate de erorile umane. Aceasta va continua investiţiile cu echipamente care vor permite ca unitatea să îşi dubleze capacitatea pentru anumite tipuri de produse. Strategia a inclus a cincea hală a unităţii şi o nouă clădire de birouri.

Ecolor este o companie privată cu capital suedez înfiinţată în 2005 care are 650 angajaţi şi produce mobilier pentru export, în principal către magazine şi depozite IKEA din întreaga lume: în fiecare zi câte 15-20 camioane de produse finite. Fabrica are o suprafaţă construită de 53.000 mp, iar produsele finite sunt realizate din PAL şi MDF. Compania mamă este Gyllensvaans Möbler, una de familie, producător de mobilier din 1946 şi furnizor IKEA din 1952.