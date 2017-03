Eveniment

Copii cu Sindrom Down au împărțit flori și baloane clujenilor

de Ziua de Cluj, 21 martie 2017, 19:04

Peste 200 de copii care suferă de sindromul Down au participat, marți, la primul marș organizat în România pentru marcarea Zilei Mondiale a Sindromului Down, părinții acestora cerând autorităților o lege care să aibă ca obiect protejarea celor afectați de această disfuncție genetică.

Cei aproximativ 200 de copii și părinții care îi însoțeau au pornit, marți, din fața Teatrului Național din Cluj-Napoca, într-un marș prin centrul orașului, ducând cu ei flori și baloane, pe care le-au împărțit celor de pe stradă, în încercarea de a transmite oamenilor că acești copii au nevoie să nu fie marginalizați de societate.

'Marșul 'Vocea mea, comunitatea mea' este primul care are loc în România și am vrut să marcăm Ziua Mondială a Sindromului Down. Participă peste 170 de copii cu sindrom Down, alături de părinți, aparținând unui număr de 23 de asociații din toată țara. Am vrut să transmitem faptul că suntem vizibili, că acești copii sunt vizibili, că nu sunt o latură a societății care trebuie marginalizată. Sunt copii foarte buni, chiar dacă au retard, și vrem să fim acceptați de societate. Cerem autorităților centrale o lege separată pentru copiii cu sindrom Down, care să le ofere sprijin. Astfel, acest act normativ ar trebui să prevadă ca, după 18 ani, tinerii să beneficieze de ateliere protejate, pentru că pot lucra și pot vinde ceea ce produc. De asemenea, pentru cei mici ar fi nevoie de clase speciale în școli normale, dar și certificat de handicap permanent', a spus Antoaneta Vanea, care este organizatorul evenimentului și președinta unei asociații care se ocupă de copii cu sindrom Down, citată de agerpres.ro.

Marșul a avut ca scop și sensibilizarea populației pentru a înțelege că acești copii sunt o prezență benefică pentru societate, fiind sociabili și foarte liniștiți.

Potrivit organizatorilor, Sindromul Down nu este o boală, ci o disfuncție genetică, cu care unii copii se nasc și care a fost descoperită în 1866 de medicul britanic John Langdon Down. Printr-o decizie a ONU s-a stabilit că 21 martie este Ziua Mondială a Sindromului Down.