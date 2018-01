Eveniment

CTP l-a desfiinţat pe Arşinel. "S-a dus la biserică să aprindă o lumânare pentru Lucan"

de Ziua de Cluj, 06 ianuarie 2018, 23:00

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur Alexandru Arsinel referitor la medicul Mihai Lucan, cel care i-a facut transplant artistului.

Alexandru Arsinel i-a luat apararea medicului Mihai Lucan de curand, pentru ca, in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan. Arsinel a spus ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil" ceea ce i se intampla fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, in stilul binecunoscut, s-a dezlantuit impotriva lui Alexandru Arsinel dupa ce acesta i-a luat apararea celui care i-a facut transplant. „Popularul cabotin Al. Arsinel s-a dus la biserica sa aprinda o lumanare pentru M. Lucan, traficantul de vieti pe euro care isi spune doctor. Poate ca doctor ca aceia din lagarele naziste, care ii triau pe cei ce isi asteptau moartea.

Al. Arsinel nu s-a dus sa aprinda o lumanare pentru nearsineii sariti la transplantul renal ca sa-si faca M. Lucan transplantul penal, ingrasand caracatita monstru crescuta in clinica lui particulara. Sa fie sanatos, dl Arsinel. Am insa o propunere pentru dupa ce domnia sa va da ortul popii: sa i se scoata rinichiul pe care i l-a bagat Lucan si sa fie redat nearsineilor ce stau la rand pentru el. Republicanii ce spun?", a comentat Cristian Tudor Popescu in republica.ro.