Eveniment

Cum ajută Primăria Cluj familiile rămase sub cerul liber după incendiul de pe Cantonului

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 11:41

Un număr de 8 familii, compuse din 18 adulţi şi 16 copii, au rămas sub cerul liber după ce, vineri seara, cele 10 barăci improvizate în care locuiau pe strada Cantonului au fost mistuite de flăcări.

Primăria Cluj-Napoca le-a venit în ajutor cu mâncare şi locuinţe temporare.

"Am dispus, de urgenţă, acordarea de hrană pe o perioadă de 7 zile, atribut pe care primarul îl are la dispoziţie şi de care poate dispune în asemenea situaţii. De asemenea, am dispus anchetă socială pentru inventarierea bunurilor dispuse. Primarul are, la fel, pe baza unui raport al unei comisii de specialitate, dreptul să acorde, în anumite limite de bani, despăgubiri pentru a acoperi o parte din bunurile dispuse. Aştept raportul comisie, să îl am miercuri pe masă. Apoi, în vederea cazării familiilor în cauză, am cerut să fie puse la dispoziţie toate locurile libere din centrele noastre. Avem 150 de locuri, sunt cam 75 ocupate. Foarte puţini au acceptat această variantă, au preferat să meargă la rude. Nu în ultimul rând, avem 5 locuinţe de necesitate. Primăria le ţine în caz de nevoie şi am dispus Direcţiei de Asistenţă Socială să facă anchete sociale şi, dacă există disponibilitate, acele locuinţe vor fi puse la dispoziţia familiilor care au cea mai grea situaţie. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu stă sub cerul liber, niciun copil nu e împiedicat să ajungă la şcoală sau adulţii la locul de muncă", a declarat edilul Emil Boc în cadrul matinalului Realitatea FM Cluj.

Primarul a mai spus că două sau trei familii fac deja parte din programul de incluziune prin care 35 de familii au primit locuinţe în Apahida, Floreşti, Cluj, prin Asociaţia de Dezvoltare Metropolitană, investiţie din fonduri locale şi norvegiene, însă nu au apucat să se mute până la momentul izbucnirii incendiului de săptămâna trecută.