Eveniment

Cum arată acum lacul de levigat de la Pata Rât

de Ziua de Cluj, 25 octombrie 2017, 22:35

Activistul clujean Istvan Szakats a inserat noi imagini, capturate de la înălțime, cu lacul de levigat care s-a format la Pata Rât.





"Lacul de levigat de la Pata Rât e mai mare ca oricand. A ajuns să inunde și baia cu nămol de sub deal. Celebra stație cu osmoză inversă nu va fi instalată într-o lună și oricum are o capacitate mai mică decât debitul levigatului. Enjoy or share", a menționat acesta, pe contul său de Facebook.

Prefectura Cluj va organiza vineri o întâlnire pentru constituirea unui grup de dialog social care să stabilească un management eficient de gestionare a deșeurilor în municipiu şi în judeţ.

Ca urmare a scrisorii deschise iniţiate de către deputaţii Steluţa Cătăniciu (ALDE), Csoma Botond (UDMR), Adrian Dohotaru (USR) şi Horia Nasra (PSD), având ca scop rezolvarea problemei deșeurilor de la nivelul local și al județului Cluj, vineri, de la ora 12:00, va avea loc o întâlnire privind constituirea unui grup de dialog social pentru stabilirea premiselor unui management eficient de gestionare a deșeurilor, care să presupună un procent mai mare de colectare selectivă și de reciclare.

La întâlnire au fost invitați să ia parte deputați și senatori clujeni, primari, consilieri județeni, consilieri locali, reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate, organizaţii nonguvernamentale.