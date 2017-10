Eveniment

Cum poți merge ca un invitat la propria nuntă

de Ionel Lespuc, 02 octombrie 2017, 18:16

O platformă online dedicată mirilor a lansat un concurs inedit: nuntă gratuită.

O platformă clujeană online a lansat luni un concurs inedit, destinat mirilor care vor să își organizeze nunta în 2018. Totul este gratis! Câștigătorii primesc produse și servicii în valoare de circa 10.000 de euro pentru marea petrecere: rochie pentru ea, costum pentru el, pantofi, flori, tort, servicii foto-video și orice este nevoie pentru ca marea petrecere să fie de real succes. Inclusiv wedding planner. Ce nu primesc mirii: plata meniului (de altfel, rezervarea sălii este una dintre condițiile obligatorii pentru participarea la concurs) și aurul (sau alt metal prețios) pentru verighete; pe de altă parte, premiul este conține chiar și manoperă pentru verighete.

Mirii trebuie să își facă un cont pe TO DO LIST-UL MIRESELOR, un tool gratuit oferit de platformă, care îi ajută să își organizeze nunta în 58 de pași, apoi să dea share pe Facebook postării de concurs pentru a finaliza înscrierea. Toți cei îți vor face un cont pe TO DO LIST-UL MIRESELOR pe perioada concursului, vor câștiga automat trei vouchere în valoare de 50 de euro fiecare, bani pe care îi vor putea utiliza pentru achiziționarea unor produse sau servicii

„Pentru că ne dorim să venim și mai mult în ajutorul mirilor decât o facem deja de doi ani de când activăm pe piața din Cluj, prin platforma Wedding Box, platformă care reunește toți furnizorii de care aceștia au nevoie pentru o nuntă reușită, am gândit un concurs unic în România, care să le ofere șansă de a câștiga ceea ce poate mulți dintre tinerii care urmează să își unească destinele nici nu visează și anume, o nuntă gratuită. Sperăm ca nunta gratuită să fie un imbold pentru cuplurile care încă stau pe gânduri", a declarat Vlad Zileriu, co-fondatorul platformei de nunți.

Mirii câștigători vor fi desemnați în 6 decembrie.