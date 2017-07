Eveniment

Cutremur în Marea Egee | MAE face verificări, până acum nu sunt români printre victime

de mediafax, 21 iulie 2017, 11:19

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea de 6,7 s-a produs vineri, în Marea Egee, în apropiere de coasta de vest a Turciei, informează Reuters şi Institutul american de geofizică (USGS).

Conform Institutului american de geofizică, cutremurul s-a produs în zona oraşului de coastă Marmara, situat în provincia Mugla, Turcia.

Epicentrul cutremurului a fost înregistrat la adâncimea de 10 kilometri şi la numai 12 kilometri de cel mai apropiat oraş de pe coasta de vest a Turciei, Bodrum, o staţiune populară pentru turişti cu o populaţie de peste 36 000 de persoane. Seismul a fost resimţit şi în insula greacă Kos, un alt centru turistic major.

În urma seismului două persoane şi-au pierdut viaţa şi mai multe au fost rănite.

Giorgos Kyritsis, primarul insulei Kos a confirmat că cele două persoane care au decedat erau de naţionalitate străină, autorităţile anunţând ulterior că este vorba de o persoană din Turcia şi una din Suedia. Se crede că acestea şi-au pierdut viaţa după ce un acoperiş s-a prăbuşit peste barul dintr-un hotel.

Oficiali din Turcia şi Grecia au transmis că aproximativ 200 de persoane au fost rănite în urma seismului, unii pacienţi suferind răni serioase.

Peste 120 de persoane au fost rănite pe insula Kos, iar trei persoane cu răni serioase au fost transportate cu elicopterul la spitale din Creta şi Rodos.

Mai multe clădiri vechi de pe insula grecească au fost avariate, iar turiştii au fost nevoiţi să doarmă sub cerul liber din cauza numeroaselor replici care au urmat cutremurului iniţial, relatează The Associated Press.

Autorităţile au comunicat că seismul a cauzat un tsunami minor care a inundat unele porţiuni din insula Kos, avertizând oamenii să stea departe de plaje. Câteva ambarcaţiuni au fost avariate după ce zona portuară din Kos a fost inundată.

În Turcia, seismul a afectat mai multe localităţi din sud-estul ţării, mai ales staţiunea Bodrum. Esengul Civelek, guvernatorul provinciei Mugla, a transmis că nu au fost consemnate decese şi nici clădiri prăbuşite.

Autorităţile turce au indicat că cel puţin 70 de persoane au fost rănite în urma seismului şi a replicilor, potrivit The Guardian.

Institutul american de geofizică (USGS) a înregistrat nouă replici cu o intensitate de peste 4 grade pe scara Richter produse în orele următoare după seismul iniţial.

Cutremurul a declanşat şi un mic tsunami, pe Insula Kos, scrie BBC.