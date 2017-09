Eveniment

Dacian Cioloş, la Cluj: USAMV să preia responsabilitatea liceelor de agricultură din zonă VIDEO

de Ziua de Cluj, 27 septembrie 2017, 14:30

Prezent la un eveniment organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USMAV), care a sărbătorit împlinirea a 40 de ani de învățământ horticol în Cluj, Dacian Cioloș s-a referit și la nevoia ''resuscitării'' învățământului liceal agricol și a cerut universităților să se implice în acest demers.

Dacian Cioloș a făcut, miercuri, la Cluj-Napoca, un apel către universitățile de științe agricole să reconecteze știința cu producția realizată în România, între care există discrepanțe, scrie Agerpres.

''Dată fiind această înțelepciune horticolă acumulată aici și această bază materială importantă, calitatea resurselor umane pe care știu că o avem, horticultura clujeană, aș îndrăzni să spun că așteptările pe teren sunt foarte mari de la ceea ce poate în continuare să facă, mai mult ca oricând, horticultura clujeană. În acest sens aș îndrăzni să visăm împreună nu doar la creșterea calității învățământului horticol, ci la creșterea calității horticulturii transilvane și a celei românești în general. (...) Dacă suntem realiști, avem această discrepanță, pe de o parte avem aceste condiții - dotarea umană și materială pe care o are Facultatea de Horticultură, institutul de cercetări, universitatea de aici și condițiile în care se produce în domeniul horticol în Transilvania și România", a afirmat Dacian Cioloș.

Fostul comisar european a afirmat că, printr-un spirit de deschidere și inovare se pot găsi idei inteligente care să reconecteze învățământul superior și cercetarea horticolă cu mediul de producție.

''A fost o veme în care și eu am fost beneficiarul unui învățământ liceal agricol și horticol puternic în Transilvania care din păcate s-a pierdut, care văd că încearcă să se redreseze acum prin forțele pe care le are. Din păcate în mai multe ocazii, când am trecut și pe la Guvern am încercat să trecem liceele agricole la Ministerul Agriculturii, din diverse motive și mai ales din cauza unor orgolii nu s-a întâmplat lucrul acesta'', a susținut Dacian Cioloș.

Fostul premier a propus USAMV să preia responsabilitatea liceelor de agricultură din zonă și să reconecteze baza materială didactică a facultăților cu cele ale școlilor agricole, despre care a mai spus că sunt tratate ca un membru sărac al familiei.

Dacian Cioloș a participat, miercuri, la USAMV Cluj-Napoca la conferința ''40 de ani de învățământ superior horticol'', organizată de Facultatea de Horticultură. Printre invitați s-au numărat rectorul USAMV București, Sorin Câmpeanu, primarul Emil Boc, ambii foști prim-miniștri, precum și fostul ministru Ioan Rus, profesori din România și din străinătate, precum și cadre didactice.