Eveniment

David Ciceo, invitat să prezideze Conferința Internațională de Pregătire Operațională și Transfer Aeroportuar

de Ziua de Cluj, 12 septembrie 2017, 09:17

Directorul aeroportului din Cluj, David Ciceo a fost invitat să conducă lucrările conferinței, care va avea loc în Singapore, ținând seama de experiența acumulată în domeniul managementului aeroportuar și de președinte al Asociației Aeroporturilor din România, precum și în calitate de membru al boardului IAP-CoP.

Conferința este consacrată analizării practicilor curente în materie de management aeroportuar, cu accent pe aspecte ce țin de dezvoltarea logistică și operațională pentru acomodarea unui trafic în continuă creștere prin extinderea și reconfigurarea infrastructurii. Scopul este acela de a identifica modele de bune practici care să furnizeze fundamentul unor metodologii comprehensive și robuste pentru integrarea de noi elemente de infrastructură în planurile operaționale ale aeroporturilor, astfel încât acestea să își poată dovedi eficiența încă din primul moment, contribuind astfel la îmbunătățirea experienței pasagerilor.

Potrivit Agerpres, în cadrul conferinței, directorul aeroportului clujean va susține o prelegere cu tema Can An ORAT Consultant Be Helpful In Supporting Airport Development? Case Study: Cluj International Airport - Romania, în care va prezenta maniera în care Aeroportul Internațional Cluj-Napoca a reușit să gestioneze în ultimii ani creșteri spectaculoase ale traficului de pasageri și aeronave și se așteaptă ca într-un orizont de timp de 5-10 ani să își dubleze volumul actual de trafic.