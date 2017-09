Eveniment

EXCLUSIV De ce nu poate fi terminat anul acesta tronsonul 4 din Autostrada Sebeş - Turda. O alunecare de teren şi o minciună spusă premierului

de Ziua de Cluj, 06 septembrie 2017, 15:42

Anunţată ca o mare realizare a guvernării PSD, deschiderea în 2017 a tronsoanelor 3 şi 4 din Autostrada Sebeş-Turda s-ar putea transforma într-un eşec de proporţii.

Lotul 4 al Autostrăzii Sebeș - Turda se întinde pe 16,3 km, de la nodul Decea până la Turda şi este construit de asocierea Porr Construct - Porr Bau, în timp ce lotul 3 are 12,5 km, de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea. Constructor este asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua. Potrivit ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, românii ar trebui să circule pe autostradă de la Aiud la Turda până la finalul acestui an.

"Mă bucur că lucrările pe loturile 3 şi 4 ale autostrăzii sunt în grafic, iar constructorii ne-au asigurat că vor fi date în folosinţă la finele acestui an. Autostrada Sebeş - Turda se regăseşte în programul de guvernare PSD şi este vitală pentru asigurarea legăturii dintre Coridorul IV Pan-European şi Autostrada Transilvania", scria Cuc, pe Facebook la finalul lunii iulie.

Realitatea din teren îl contrazice, însă, pe ministru. Surse apropiate proiectului au declarat, pentru ZIUA de CLUJ, că tronsonul 4, Decea - Turda, are şanse mici să fie deschis circulaţiei în următoarele luni din cauza unor probleme din zona Lacului Stejeriş, unde au avut loc alunecări de teren (vezi foto).

"La vizita sa pe şantier, ministrului i s-a spus că există acele alunecări în zona Lacului Stejeriş şi că tronsonul nu poate fi dat în folosinţă înainte de remedierea problemelor, dar Răzvan Cuc a solicitat ca aceste informaţii să nu fie făcute publice", au declarat sursele noastre. Minciuna, am aflat în timpul documentării acestor informaţii, a fost servită şi premierului Mihai Tudose, care este ferm convins că nu există probleme şi că ambele două tronsoane vor fi inaugurate în 2017.

În paranteză fie spus, specialiştii PSD în transporturi mai au la activ un caz similar. Tronsonul Sălişte - Cunţa, din Autostrada Orăştie - Sibiu, a fost inaugurat în grabă în noiembrie 2014, fiind ignorate alunecările de teren. În cele din urmă, la 10 luni de la deschidere, în septembrie 2015, circulaţia a fost oprită pe tronsonul respectiv, fiind necesare ample şi costisitoare lucrări de stabilizare a versanţilor.

Potrivit unui specialist consultat de ZIUA de CLUJ, care ne-a solicitat să îi protejăm identitatea, în zona Lacului Stejeriş proiectul iniţial al Autostrăzii Sebeş - Turda prevedea prezenţa unui viaduct, dar soluţia tehnică a fost modificată ulterior.

Cu aprobarea directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi cu ştiinţa ministrului Transporturilor s-a renunţat la viaduct. Calculele CNAIR, care ar fi vrut să economisească bani prin această mişcare, au fost, însă, date peste cap de problemele din teren.

Lucrările de consolidare care se execută - în lac au fost vărsaţi peste 30.000 mc de piatră brută, iar acum se toarnă, de o parte şi de alta a autostrăzii, coloane de beton cu diametrul de 1 m, la 20 m adâncime - ar putea costa mai mult decât soluţia iniţială, cea cu viaduct, spune specialistul consultat de ZIUA de CLUJ.

"Lotul 3 e aproape gata, va fi deschis circulaţiei în acest an, însă lotul 4 nu mai poate fi finalizat în 2017 cu respectarea tuturor normelor din domeniu şi ţinând cont de siguranţa participanţilor la trafic", au apreciat sursele noastre.

Iniţial, toate loturile Autostrăzii Sebeş - Turda (A10) au avut ca termen de dare în folosinţă sfârşitul lui 2016, dar s-au produs întârzieri importante din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire.

Autostrada Sebeș-Turda:

Lot 1 - 17,0 km - de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului

Constructori: asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio

Cost: 541 mil. lei, fără TVA

Lot 2 - 24,3 km - de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud

Constructori: asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Cost: 549 mil. lei, fără TVA.

Lot 3 - 12,5 km - de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea

Constructori: asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua

Cost: 420 mil. lei, fără TVA

Lot 4 - 16,3 km - de la nodul Decea până în Turda

Constructori: asocierea Porr Construct - Porr Bau

Cost: 470 mil. lei, fără TVA