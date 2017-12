Eveniment

De Craciun, mai multi soferi au fost surprinsi bauti la volan in Cluj

de Ziua de Cluj, 27 decembrie 2017, 14:43

Inspectoratul Judetean de Politie Cluj a informat ca in ziua de Ajun si in zilele de Craciun mai multi soferi au fost depistati sub influenta bauturilor alcoolice.

"(...)La data de 24.12.2017, în jurul orei 02:30, poliţişti din cadrul IPJ Cluj, Poliţia mun. Cluj-Napoca au depistat un bărbat în vârstă de 28 ani, din municipiul Bucuresti, în timp ce conducea autovehiculul pe str. Petru Maior, din mun.Cluj-Napoca, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice,

având o concentraţie de peste 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate mostre biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, faptă prevăzută şi pedepsită de Cod Penal, făptuitorul fiind cercetat în stare de libertate.

(...)

La data de 25.12.2017, în jurul orei 07.20, lucratorii Biroului Rutier au depistat un bărbat în vârstă de 40 de ani, din localitatea Florești, în timp ce conducea autoturismul pe strada Plopilor. Întrucat acesta emana halena alcoolica s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest

care a indicat o valoare de peste 0.70 mg/l. Conducătorului auto i-au fost recoltate mostre biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, fapta prev. şi ped. de Cod Penal.



La data de 25.12.2017, în jurul orei 02.00, lucratorii Biroului Rutier au depistat un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Cluj Napoca, în timp ce conducea autoturismul în P-ţa Avram Iancu. Întrucat acesta emana halena alcoolica s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de peste 0.40 mg/l. Conducătorului auto i-au fost recoltate mostre biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, fapta prev. si ped. de Cod Penal.

La data de 26.12.2017, în jurul orei 22:15, poliţişti din cadrul IPJ Cluj, Poliţia mun. Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un bărbat în vârstă de 51 ani, din mun. Cluj-Napoca, in timp ce conducea pe str. Fabricii din mun. Cluj-Napoca, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de peste 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto a refuzat sa fie condus la unitatea medicală pentru prelevarea de probe bilologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, desi i-a fost adus la cunoştinţ faptul că refuzul de a se supune prelevarii probelor bilologice constituie infractiune. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de refuzul conducatorului auto de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei, făptuitorul fiind cercetat în stare de libertate.(...)", a transmis Biroul de presa al IPJ Cluj.